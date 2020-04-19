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برلمان

برلماني: التنمر والعنصرية ضد الأطباء والمصابين قد يتسبب في تفشي كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:44 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن فيروس كورونا خلف حالة من الخوف الشديد لدى البعض وتمثلت في سلوكهم القاسي في تعاملهم مع المصابين وتحولت إلى حالة مرضية وصلت إلى التنمر من الأطباء والطاقم الطبي الذين يخاطرون بأرواحهم أثناء تعاملهم المباشر مع الحالات المصابة؛ وذلك من أجل إنقاذ حياتهم فأصبحوا يخافون من كل مصاب بالفيروس وينفرون منه وينبذونه حتى لو كان طبيبًا. 

وأوضح بركات في بيان، الأحد، أن كورونا تسبب في تزايد حالات التنمر والكراهية والعنصرية فى التعامل مع مصابي جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى اتهام بعض الجماعات والقوميات بالتسبب فى الجائحة.

وأكد أن التنمر والسخرية قد تمثل واحدة من أسباب تفشي فيروس كورونا، حتى وفاة صاحبه، نظرا لعزوف المرضى عن إجراء التحاليل أو اللجوء للهروب من الحجر الصحي، خوفا للنظرة التي يرى بها الناس المرضى، للحد الذي وصل باعتباره "وصمة عار"، مضيفا أن 30% من حالات الوفاة التي حدثت بسبب فيروس كورونا، كانت قبل الوصول إلى المستشفى، بحسب تصريحات لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، وهي نسبة تشير إلى احتمالية تأثير التنمر، إلى جانب الوعي، على ذهاب المواطن المشتبه في إصابته بفيروس كورونا إلى أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وهو أمر خطير، كثف وجوده ظاهرة التنمر والسخرية في التعامل مع المرضى.

وأشار إلى أن ظاهرة التنمر ضد الأطباء المصريين وطاقم التمريض لم يعد قاصرا فقط على منعهم من الدفن أو طردهم من مساكنهم لتواجدهم في مستشفيات الحميات، بدعوى أنهم سيكونون مصدرًا للعدوى لسكان المنطقة، بل امتد أيضا إلى أصحاب محلات المأكولات والسوبر ماركت وغيرهم والذين رفضوا توصيل الطلبات للأطباء بالمستشفى بدعوى الخوف من الإصابة، مطالبا بتوعية المواطنين لتغيير ثقافتهم ضد هذا الأمر، وسن تشريع قانوني لمعاقبتهم نظرًا لتسببهم في إلحاق الضرر بهؤلاء المرضى والأطباء.
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