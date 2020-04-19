أصالة تنتهي من تسجيل أغنية جديدة

انتهت الفنانة السورية أصالة نصري من تسجيل أغنية جديدة أمس السبت، لم تعلن عن اسمها أو تفاصيلها.





وقالت أصالة خلال فيديو نشرت بخاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام إنها قامت بتسجيل الأغنية بمفردها في الاستديو منعا لوجود تجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





من جهة أخرى، حققت أغنية أصالة الجديدة "شامخ" حتى الآن 12 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد طرحها قبل 3 أشهر.



