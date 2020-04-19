أصالة تنتهي من تسجيل أغنية جديدة

انتهت الفنانة السورية أصالة نصري من تسجيل أغنية جديدة أمس السبت، لم تعلن عن اسمها أو تفاصيلها.
وقالت أصالة خلال فيديو نشرت بخاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام إنها قامت بتسجيل الأغنية بمفردها في الاستديو منعا لوجود تجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
من جهة أخرى، حققت أغنية أصالة الجديدة "شامخ" حتى الآن 12 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد طرحها قبل 3 أشهر.
تقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسورة .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخة ماوصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي أكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وأنا شامخ .. أحس الضعف في همسي .. وأنا أداري وأنا داري .. كثير الصبر يقهرني".