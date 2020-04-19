برلماني: على كل مواطن إدراك حجم الأزمة الكبيرة في ظل وباء كورونا

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن احتفالات شم النسيم، مثمنا إياها كواحدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وأوضح "مشهور" في بيان صحفى له أن ثقافة المصريين في مثل هذا اليوم يكون التجمع والتنزه في الحدائق والمتنزهات، ولكن التجمعات سبب أساسي في انتشار الوباء، فارتباط المجتمع المصرى ببعض العادات التى تؤدى لتجمعات كثيرة من شأنها أن تكون بيئة خصبة لانتقال العدوى.





وأشار إلى أن الشعب المصري لا بد أن يدرك حجم الأزمة الكبيرة التي يعيش فيها العالم بسبب هذا الوباء، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى ومساندة الدولة المصرية في مواجهتها لفيروس كورونا.





مطالبا وسائل الإعلام بضرورة تقديم مادة إعلامية مناسبة لتوعية المواطنين خلال تواجدهم فى المنزل وكيفية استغلال الوقت بما يعود بالنفع على الأشخاص وأسرهم.