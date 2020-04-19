AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البابا تواضروس: الخروج للاحتفال بالعيد هذا العام غير مناسب بسبب كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:41 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القداسة المرقسية، أن الخروج للاحتفال بالعيد هذا العام غير مناسب فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن مصر تنبهت مبكرا لوباء كورونا واتخذت إجراءات احترازية كثيرة للتقليل من خطر انتشار الوباء، مؤكدا أن فرحة القيامة لا تحدها حدود رغم أننا نتعرض لوباء غير مسبوق وزيادة في أعداد المصابين والضحايا. 
 
وطالب البابا تواضروس جموع الأقباط بالتزام المنازل في عيد القيامة وقضاء شم النسيم مع الأسرة رغم إن هذا العيد مؤثر جدا في حياة المصريين على حد تعبيره، وأضاف مازحا "مع الفسيخ طبعا" مشددا على ضرورة التزام المنازل والحرص في هذه الإجراءات وأن نجرب طعم العيد في جو الأسرة والعائلة.
 
وقدم قداسة البابا تواضروس شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على برقية التهنئة التي أرسلها والتي بعثها لكل المسيحيين في جميع أنحاء العالم، مضيفا: ونشكر عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكل الوزراء الذين أرسلوا تهانيهم وكذلك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يطالب الأقباط بالصلاة لمواجهة كورونا

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة.. ويؤكد: العيد الحقيقي سلامة المصريين جميعًا من كل داء

الأعلى للإعلام يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

مطران الأسقفية يهنئ البابا تواضروس وبطريرك الكاثوليك بعيد القيامة

شاهد.. "مبيض محارة" يبدع فى أداء الترانيم على الهواء

أحمد موسى يعرض لقطات حية من ترأس البابا تواضروس قداس عيد القيامة بدون مصلين.. فيديو

ترشيحاتنا

أسرع طريقة لعمل صلصة الطعام سهلة وسريعة

إسماعيل يوسف: مفاوضات الزمالك مع أحمد فتحي كانت سهلة

مدحت العدل: عادل إمام الأسطورة الحقيقية

في عيد ميلاد شيري عادل.. حقيقة فستانها الشفاف

حدث ليلا.. دينا الشربيني تتحدث عن أسرار عمرو دياب.. ووزير التعليم: سيبوا ولادكم يعملوا الأبحاث بمفردهم

الدولار يسجل 15.79 جنه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 19-4-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور

تلوين بيض شم النسيم على شكل كورونا.. صور

شاهد.. شاب مهووس بالنباتات يحول شقته إلى غابة| صور