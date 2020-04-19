البابا تواضروس: الخروج للاحتفال بالعيد هذا العام غير مناسب بسبب كورونا

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن مصر تنبهت مبكرا لوباء كورونا واتخذت إجراءات احترازية كثيرة للتقليل من خطر انتشار الوباء، مؤكدا أن فرحة القيامة لا تحدها حدود رغم أننا نتعرض لوباء غير مسبوق وزيادة في أعداد المصابين والضحايا.

وطالب البابا تواضروس جموع الأقباط بالتزام المنازل في عيد القيامة وقضاء شم النسيم مع الأسرة رغم إن هذا العيد مؤثر جدا في حياة المصريين على حد تعبيره، وأضاف مازحا "مع الفسيخ طبعا" مشددا على ضرورة التزام المنازل والحرص في هذه الإجراءات وأن نجرب طعم العيد في جو الأسرة والعائلة.

وقدم قداسة البابا تواضروس شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على برقية التهنئة التي أرسلها والتي بعثها لكل المسيحيين في جميع أنحاء العالم، مضيفا: ونشكر عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكل الوزراء الذين أرسلوا تهانيهم وكذلك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.