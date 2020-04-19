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برلمان

وكيل نقل البرلمان: تكافل المجتمع المدني ضرورة لمساندة الدولة في مواجهة كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:52 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بإطلاق الحكومةُ مبادرةً جديدة تحت اسم؛ "أهالينا" لدعم العمالة غير المنتظمة، ومساعدتهم في مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، استمرارا لجهودها في دعم هذه الفئة كأحد أكثر الفئات المتضررة بسبب الأزمة الحالية.

وقال زين الدين في بيان صحفي، الأحد، أنه في ظل أزمة وخطر تفشي فيروس كورونا فإن التكافل والتعاضد الاجتماعي من شأنه تقوية الروابط الروحية بين الأفراد، ويعد نواة صلبة لمجتمع متكامل، وصمام أمان ضد المخاطر الاجتماعية بسبب تداعيات الفيروس وما يتسبب فيه الفيروس من بطالة وفقر.

وأكد زين الدين أهمية إشراك القطاع الخاص والأفراد في التكاتف والتضامن في وقت الأزمة، وإعلاء مبادئ التكافل المجتمعي، والحفاظ على الشرائح المجتمعية التي لا تعتمد على دخل ثابت، مؤيدًا المقترحات المتعلقة بتوجيه أموال موائد الرحمن وتخصيصها لمتضررى فيروس كورونا ودور الأيتام ورعاية المسنين، لدعم ومساندة الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى هذا الإطار، وفى نفس الوقت استكمالا للجهود الذاتية، وتلك التى يقوم بها المجتمع المدنى من باب التكافل ومساندة الدولة.
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