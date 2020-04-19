صباح البلد يستعرض تهنئة أبو العينين لـ البابا تواضروس والأقباط بـ عيد القيامة.. فيديو

أبرزت الإعلامية هند النعساني أثناء تقديمها النشرة الإخبارية ببرنامج «صباح البلد» الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، خبرا من موقع صدى البلد الإخباري بعنوان: «أبو العينين يوجه التهنئة للبابا تواضروس وأقباط مصر بـ عيد القيامة».

وجّه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب خالص التهنئة وصادق الأماني إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل أبناء الشعب المصري وفى القلب منه الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.





وتمنى "أبو العينين"، أن يعيد الله علينا أعوامًا عديدة تتشابك أيادينا فيها وحدة وقوة فى سبيل الارتقاء بمسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والتنمية والرخاء.





وقال أبو العينين في بيان إن هذا يبعث في نفوسنا مزيدًا من التفاؤل أن منّ الله علينا بأيام مباركة تتحد فيها المناسبات الدينية، الإسلامية والمسيحية لتملأ بيوتنا قداسةً وبركة، وتهَبُ نفوسنا صفاءً وعظة، وتتداخل فيها مشاعرنا النقية بمزيد من البهجة والسرور".





وأكد أن مظاهر الاحتفال وإن غابت عنا خلال هذه الفترة، فإن الأمل يملؤنا بأن يرفع الله عنا ما نحن فيه، ويحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ونحتفل جنبا إلى جنب كما عهدنا، بأعيادنا المجيدة ومناسباتنا السعيدة، تحت لواء الوطن الواحد، بقلوب محبة ومشاعر صادقة.





وتابع: "في تلك الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم، مازلنا ننشد الأمل بأن تملأ المساجد والكنائس عما قريب، ابتهالات العبادة وترانيم الأعياد بفضل حفظ الله لمصر ووعي شعبها المخلص، وكل عام و شعب مصر والمسيحيين فى كل بقاع الأرض بخير".





إلى نص البيان:





بصادق مشاعر المحبة والسلام وعبارات التقدير والإحترام يطيب لي أن أبعث بخالص التهانى وصادق الأمانى بمناسبة عيد القيامة المجيد إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل أبناء الشعب المصري وفى القلب منه الأخوة المسيحيين.





متمنيا أن يعيده الله علينا أعواما عديدة تتشابك أيادينا فيها وحدة وقوة فى سبيل الإرتقاء بمسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والتنمية والرخاء.





ومما يبعث في نفوسنا مزيدا من التفاؤل أن منّ الله علينا بأيام مباركة تتحد فيها المناسبات الدينية، الإسلامية والمسيحية لتملأ بيوتنا قداسةً وبركة، وتهَبُ نفوسنا صفاءً وعظة، وتتداخل فيها مشاعرنا النقية بمزيد من البهجة والسرور.





ونؤكد أن مظاهر الاحتفال وإن غابت عنا خلال هذه الفترة، فإن الأمل يملؤنا بأن يرفع الله عنا ما نحن فيه، ويحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ونحتفل جنبا إلى جنب كما عهدنا، بأعيادنا المجيدة ومناسباتنا السعيدة، تحت لواء الوطن الواحد، بقلوب محبة ومشاعر صادقة.





وفي تلك الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم، لازلنا ننشد الأمل بأن تملأ المساجد والكنائس عما قريب، ابتهالات العبادة وترانيم الأعياد بفضل حفظ الله لمصر ووعي شعبها المخلص. وكل عام و شعب مصر والمسيحيين فى كل بقاع الأرض بخير.