وزراء صحة مجموعة العشرين يعقدون اجتماعا افتراضيا حول أوضاع كورونا

يعقد وزراء الصحة في أكبر 20 اقتصاد في العالم (G20) مؤتمرا بالفيديو اليوم الأحد لمعالجة تأثير أزمة كورونا العالمية وتبادل الخبرات والممارسات المتخذة للحد من الوباء.





ويعتمد الاجتماع على قمة القادة الافتراضيين الاستثنائيين لمجموعة العشرين التي عقدت في مارس؛ حيث تم تكليف وزراء الصحة بمشاركة أفضل الممارسات الوطنية وتطوير مجموعة من الإجراءات العاجلة لمجموعة العشرين لمكافحة الوباء بشكل مشترك.





ويترأس الاجتماع وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة.





وستنضم إلى المؤتمر الدول المضيفة والمنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها.



