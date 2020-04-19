رش وتطهير المرسى السياحي وشارع البازارات بجنوب الأقصر.. صور

أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه بالتنسيق مع جميع الجهات لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمدينة والقرى.





وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا بأعمال رش وتعقيم المرسى السياحى وشارع البازارات والشوارع الجانبية وأيضا استكمال الشوارع والميادين والأماكن العامة.





وأكد سليمان بأن أعمال التطهير مستمرة في كل الأماكن داخل المركز، بمجهودات مركز ومدينة أسنا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.