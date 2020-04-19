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محافظات

رش وتطهير المرسى السياحي وشارع البازارات بجنوب الأقصر.. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:59 ص
رش وتطهير المرسى
رش وتطهير المرسى السياحي بالأقصر
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شمس يونس
أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه بالتنسيق مع جميع الجهات لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمدينة والقرى.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا بأعمال رش وتعقيم المرسى السياحى وشارع البازارات والشوارع الجانبية وأيضا استكمال الشوارع والميادين والأماكن العامة.

وأكد سليمان بأن أعمال التطهير مستمرة في كل الأماكن داخل المركز، بمجهودات مركز ومدينة أسنا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ولتطهير وتعقيم جميع المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
رش وتطهير المرسى السياحي وشارع البازارات بجنوب الأقصر.. صور
رش وتطهير المرسى السياحي وشارع البازارات بجنوب الأقصر.. صور
رش وتطهير المرسى السياحي وشارع البازارات بجنوب الأقصر.. صور
رش وتطهير المرسى السياحي وشارع البازارات بجنوب الأقصر.. صور
رش وتطهير المرسى السياحي وشارع البازارات بجنوب الأقصر.. صور
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