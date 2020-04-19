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أخبار البلد

بعد أسبوع من خروجه من المستشفى.. متعاف من كورونا بالهند يصاب بالفيروس مرة أخرى

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:25 ص
مواطنون هنديون خلال
مواطنون هنديون خلال فحص سريع
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محمد وديع
أصيب مريض من بلدة هيماشال براديش في الهند، مرة أخرى بفيروس كورونا، عقب خروجه من المستشفى وتعافيه بأسبوع، ووجدت السلطات الصحية في المدينة أن اختبارات المريض إيجابية مرة أخرى.

وقال مسئولون صحيون إن رجلا تعافى من فيروس كورونا، وجد مرة أخرى يعاني من العدوى في هيماشال براديش وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة في المدينة الصغيرة إلى 23 من أصل 40 حالة إيجابية.

وأضافوا أن الرجل، وهو عضو في جماعة دينية، عاد للإصابة أمس السبت في غضون أسبوع من ظهور نتائج تقارير تحاليله التي جاءت سلبية وقتها.

وكان الرجل مع اثنين من الجماعات الدينية الأخرى، من سكان المناطق المختلفة في منطقة ماندي،  يقيمون في مسجد بقرية نكروه وجميعهم ظهرت إيجابيتهم في 2 أبريل. وتم قبولهم في مستشفى طبية الحكومية (RPGMC) في منطقة كانغرا في 3 أبريل.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، فقد تعافوا وعادت نتائجهم سلبية لأول مرة في 10 أبريل وتم الإعلان عن معالجتهم وفقًا للبروتوكول بعد اختبارهم السلبي للمرة الثانية في 12 أبريل، وتم تسريحهم من RPGMC ووضعوا في الحجر الصحي المؤسسي.

ومع ذلك، فقد عاد اختبار الرجل إيجابيًا مرة أخرى، وتم نقل أربعة أشخاص إلى مستشفى خاص خارج المدينة، بعد تعافى أحد عشر شخصًا بينما مات اثنان آخران.
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