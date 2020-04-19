لمواجهة فيروس كورونا.. تعقيم شارعي عرابي والنيل بحي الأربعين في السويس

قامت إدارة الحماية المدنية بمحافظة السويس برئاسة العميد محمد نبيل باستكمال اعمال التعقيم والتطهير لعدد من شوارع المناطق الشعبية بحي الأربعين منها شارعي أحمد عرابي والنيل.

جاء ذلك فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد وبناء علي توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وقاد فريق العمل بنطاق حي السويس وفيصل من رجال الحماية المدنية العقيد إكرامي خير الدين بمشاركة عدد من رجال الحماية المدنية ومسئولي حي الأربعين.





من جهة أخرى أنهت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعمال التعقيم والتطهير لجميع المنشآت والمباني الخاصة بها والموانئ التابعة، والتي تتم أسبوعيا حيث تمت هذه الأعمال على مدار ٥ أسابيع من بداية إعلان الدولة عن الاحتياطات والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩ في جميع منشآتها.





وتم تعقيم المقر الرئيسي لخدمة المستثمرين بالعين السخنة ومقر الهيئة بالقطاع الشمالي في بورسعيد والمنشآت التابعة وخاصة تلك المكاتب المتردد عليها بعض الجمهور، وكذلك جميع الموانئ التابعة (العين السخنة والأدبية وشرق وغرب بورسعيد) ، كما شملت أعمال التطهير المكاتب الإدارية داخل الموانئ والقاطرات البحرية وكذا مقار لجان الفحص الجمركي وأبراج الإرشاد بداخل الموانئ.





في هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إن أعمال التعقيم قام بها كوادر مدربة لتطهير جميع المنشآت والتي امتدت في كثير من المناطق حرصًا من الهيئة على سلامة العاملين والمترددين على مكاتب ومقار المنطقة الاقتصادية، لافتًا إلى استمرار الهيئة بأعمال التعقيم والتطهير أسبوعيًا ومتابعة هذه الإجراءات مع المطورين الصناعيين داخل مواقع العمل في المناطق الصناعية التابعة.





وأشاد رئيس الهيئة بالتزام العاملين في المنطقة الاقتصادية بالقرارات الصادرة من إدارات الهيئة لتوعيتهم وتوجيههم بوسائل مكافحة العدوى وطرق الوقاية، حيث قامت إدارة السلامة والصحة المهنية بالتواصل مع العاملين من خلال البريد الإلكتروني وطباعة المنشورات في مقار المنطقة المختلفة، وتوفير سبل الوقاية من هذا الفيروس.





وصل من رجال الحماية المدنية كلا من العقيد إكرامي خير الدين بمشاركة عدد من رجال الحماية المدنية ومسئولي حي الأربعين.