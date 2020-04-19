محافظة القاهرة: تطهير ألف منشأة يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا.. فيديو

قال المتحدث باسم محافظة القاهرة، اللواء ابراهيم عوض، إن هناك توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتكثف الحملات التعقيم والتطهير ورفع القمامة فى الفترة الليلية وهى فترة الحظر.









وأضاف المتحدث باسم محافظة القاهرة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم توجيه 140 سيارة ولودر لرفع المخلفات من المنطقة الغربية فى محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن محافظ القاهرة أشرف بنفسه على الحملة لتشجيع عمال النظافة والموظفين وذلك بمنطقة شبرا مصر والساحل.





وتابع أن المحافظة تتابع حظر الأسواق والمحلات وغلقها فى مواعيدها لتطبيق حظر التجول فى المساء، مع الحظر التام يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى تعقيم اكثر من ألف منشأة يوميًا.





وأوضح أن المحافظة تسير بنظام معين وتتابع إغلاق جميع المحلات والأسواق فى أوقاتها لتطبيق إجراءات الحظر، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق كافة الحدائق والمتنزهات والمراكب الشراعية غدًا لتطبيق الحظر التام.





وأكد أن هناك منعا تاما للتجمعات فى المتنزهات والحدائق، مضيفًا أن التجمعات حتى فى الميادين العامة ممنوعة، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق الحظر التام يوم شم النسيم بكافة المحافظة.