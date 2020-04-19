للوقاية من كورونا.. شارك مع بلدك توزع 50 ألف كمامة وعبوات مطهرات بشرق القاهرة..صور

نظمت مبادرة "شارك مع بلدك"، حملة بمناطق شرق القاهرة "عين شمس وجسر السويس "، لتوزيع كميات كبيرة من الماسكات والكمامات الواقية بالاضافة الي كميات من المطهرات على المواطنين ضمن خطة الحملة في دعم البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوعية المواطنين والبسطاء بالمناطق الشعبية بأهمية أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل دور المجتمع ليكون كتفا بكتف في تقديم يد العون ومساعدة ومساندة الدولة بكافة مؤسساتها.



كما شملت خطة الحملة توزيع الماسكات الواقية والمطهرات علي موظفى مكاتب الصحة والمستشفيات ومكاتب البريد ونقاط وأقسام الشرطة والمترددين عليها.





وقالت الحملة في بيان، إنها توجهت بداية من الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات حملتها التي تنتهي اليوم - الأحد 18 أبريل كمرحلة أولى، إلى جميع المكاتب والمصالح الحكومية التي تعمل مثل مكاتب البريد، ومكاتب الصحة، والمستشفيات الحكومية، ونقاط وأقسام الشرطة، ومحلات البقالة والمخابز، لتوزيع الكمامات والمياه المعدنية والمطهرات على المواطنين وتوعيتهم بخطورة فيروس كورونا، على أن تدشن مرحلة لاحقة من الحملة.





وأضاف البيان، أن حملة مبادرة "شارك مع بلدك" شارك بها عدد كبير من شباب شرق القاهرة وعين شمس، على رأسهم حسام نافع، رئيس المبادرة، والدكتور عاطف الصيرفي المنسق العام، وأيمن أبو عيسى، المتحدث الإعلامي..





من جانبه قال حسام نافع، رئيس المبادرة، إن حملة مبادرة شارك مع بلدك، التي استمرت نحو أسبوع تنتهى اليوم - الأحد وزعت نحو 50 ألف كمامة طبية واقية على المواطنين وموظفى مكاتب الصحة والمستشفيات ومكاتب البريد ونقاط وأقسام الشرطة والمترددين عليها، ومثلهم من المطهرات.





وقال أيمن أبو عيسى، المتحدث الإعلامي للمبادرة، إن الحملة ليست الأولى والأخيرة وهدفها تقديم خدمة مجتمعية لدعم جهود الدولة في جميع المناحي.





من جانبه أكد أحمد مطاوع، المسؤول التنفيذي،إن الحملة شاركت في توعية المواطنين بضرورة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن آلياتها في توزيع الماسكات والمواد المطهرة والمياه المعدنية.





وكانت المبادرة تأسست منذ أشهر، وأصدرت بيان تأسيسي أكدت فيه هدفها لخدمة المواطنين، وأنها لا تتتبع أي حزب سياسي أو جماعة، لافتة إلى أن مؤسسيها والعاملين فيها شباب من المجتمع المصري، يسعون لدعم جهود الدولة في كافة الاتجاهات.