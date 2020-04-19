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فن

تريند الفن.. كيف بررت والدة ياسمين غيابها عن عقد القران.. وما عمر شيري عادل الحقيقي

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، نستعرض أبرز ما جاء فيها من خلال التقرير التالي: 


نشرت ياسمين صبري عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي منشورا لوالدتها وهي تهنئها بزواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.  

وعلقت ياسمين صبري على المنشور قائلة: "شكرا جزيلا يا أمي".  


كتب السيناريست والمنتج مدحت العدل تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقال العدل، من خلال تغريدته "الزعيم عادل إمام الأسطورة الحقيقية وكبيرنا اللي مكبرنا ..ربنا يديك الصحة وتفضل في حياتنا رمز وقيمة".


تحتفل الفنانة شيري عادل، اليوم الأحد 19 أبريل بعيد ميلادها الـ32، فقد ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة القاهرة عام 1988، لأب وأم مصريين، وأحبت الفن منذ نعومة أظافرها. 


فادت عدد من وسائل الإعلام الأجنبية بوفاة جين ديتش مخرج أفلام Tom & Jerry الكرتونية، عن عمر يناهز 95 عامًا. 

جين ديتيش رسام رسوم متحركة أمريكي، وفنان كوميدي، ومخرج سينمائي استقر في براغ، التشيك منذ عام 1959، اشتهر ديتش برسم رسوم متحركة مثل مونرو وTom Terrific وNudnik، بالإضافة إلى عمله في سلسلة باباي، وتوم وجيري.
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