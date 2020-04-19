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مدير تحرير الأهرام: مصر تتعاون مع الأمم المتحدة لاحتواء أزمة كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:43 ص
أحمد عامر
أحمد عامر
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شيرين عادل
قال  أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون السياسية، إن الأفارقة اكتسبوا مناعة قوية  خلال الأعوام الماضية القليلة جراء تناولهم مصلي الملاريا والإيبولا.

وأوضح  مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون السياسية، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc،  أن ارتفاع درجات الحرارة أيضا فى البلاد الأفريقية من  الممكن أن يكون سلاحا يتخذه الأفارقة فى مواجهتهم لكورونا.

وأكد  أحمد عامر، أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالتجارة العالمية وخاصة المواد الغذائية نظرا لأن أى تأثير من أزمة كورونا ينتج عنه توابع لمؤشرات التجارة العالمية فى كل بلدان العالم.

وأشار  مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون السياسية، إلى أن مصر اتخذت خطوات استباقية فى أزمة كورونا بإجراء مجموعات عمل مشتركة مع دول كبرى بالاتفاق مع الأمم المتحدة خاصة وأن مصر كانت تقود القارة الأفريقية العام الماضى وتشعر بمسئولية كبرى تجاه هذه القضية.

وتابع  أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون السياسية، أن مصر دائما لديها شعور بالمسئولية تجاه أشقائها الأفارقة والعالم أيضا فى حال تعرضهم لأى أزمات.
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