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أصل الحكاية

لم أتواصل مع أهلي من شهر.. مسعف سعودي يتحدث عن عمله في ظل أزمة كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:46 ص
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري
منذ أن بدأ المسعف السعودي عبد الله الغامدي، عمله في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)، طرأت على حياته الاجتماعية عدة تغيّرات.

وروى الغامدي، تفاصيل التغيير الذي طرأ على حياته الاجتماعية لوسائل إعلام سعودية، بأنه لم يتواصل مع ذويه منذ شهر تقريبًا بسبب ظروف عمله اليومي الذي يقوم على نقل المصابين بالفيروس أو المشتبه بإصابتهم من وإلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.

وقال المسعف الغامدي إنه يسكن في جدة وكان يذهب منها يوميًا إلى عمله في مكة ويعود بعد انتهاء عمله، لكن منذ بدء الجائحة، قرر الاستقرار في مكة بسبب ظروف عمله، وحتى لا يتسبب في نقل العدوى لوالديه وإخوانه.

وأضاف موجهًا حديثه للجميع للوقاية من كورونا إحنا ضحينا بشوفة أهلنا والقعدة معاهم، فنرجو منكم الالتزام بالتوجيهات فقط، التزموا بالتعليمات لكي أعود لأهلي.
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