السويس تتزين في أعياد الربيع.. تحويل 25 ألف م2 من مقالب قمامة إلى حدائق.. و5 ملايين جنيه لتطوير كورنيش القنال

صرح اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بأن المحافظة احتفلت بأعياد الربيع وشم النسيم بأسلوب جديد فى ظل مكافحة ومواجهة فيروس كورونا اللعين بتنفيذ منظومة جديدة من خلال جاز التجميل والحدائق بإضافة مسطحات خضراء بالجهود الذاتية وإضافة لوحات فنية من الزهور إلى الميادين التى يرتاد عليها معظم السوايسة يوميا .





وقال صقر إننى أدعم هذا الجهاز لإضافة لمسة جمالية لصالح أهالى السويس وزوارها فى ظل منع المواطنين من التجمعات بالمتنزهات والحدائق العامة و شواطئ السخنة و كبريت و عيون موسى بخليج و قناة السويس .





وأضاف محافظ السويس أنه تم تحويل مايقرب من 25 ألف متر من مناطق مقالب قمامة و عشوائيات غير آمنة إلى حدائق بمحاور الطرق الرئيسية والمناطق الأثرية و الشواطئ كمنطقة الكورنيش القديم و الهويس و الألبان وفكرى زاهر وحديقة الخالدين و الجزيرة الوسطى بشارع صلاح نسيم .





وقال المحافظ أن معظم عمليات التجميل مطلة على خليج و قناة السويس خاصة بمنطقة الكورنيش الجديد و الذى وافق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على ترميمه ب 5 ملايين جنيه جراء التصدعات و الأنهيارات التى لحقت به فى النوات الى تعرضات لها شواطئ السويس هذا الشتاء .





وقال المحافظ إنه أصدر قرارا لأصحاب القرى السياحية والفنادق للالتزام بعدم التجمعات أو التجمهر وإغلاق الشواطئ فى شم النسيم حفاظا على سلامة وأرواح زوار السويس وشواطئها الذين يصلوا مليون زائر فى الأعياد و شم النسيم و المناسبات لكننا نمر بظرف طارئ يستدى من الجميع التضحية والالتزام بالمنازل .





كان جهاز التجميل والحدائق بمحافظة السويس برئاسة عادل خشانة ،مدير الجهاز ، عمله لرفع كفاءة عدد من المسطحات الخضراء بوضع اشجار وازهار جديد لاضفاء الشكل الجمالي علي ميادين وشوارع المحافظة .





ومن جانبه قال عادل خشانة ، مدير الجهاز ، ان اعمال التطوير والتجميل والتنسيق الحضاري مستمرة علي مستوي الأحياء بجانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد للعاملين .



