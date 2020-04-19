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تعليم

الجامعة البريطانية تعلن إلتزامها بقرارات الأعلى للجامعات بخصوص إمتحانات نهاية العام

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:27 ص
الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية
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قسم التعليم
أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخاصة بتأجيل امتحانات نهاية العام والتي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الفرقة الدراسية المختلفة والنهائية بجميع الكليات، لاجتياز مقررات هذا الفصل، وذلك لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشادت الجامعة البريطانية، بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، إذ تأتي متماشيةً مع ما يفرضه الواقع، كما تأتي حمايةً لأبنائنا وهو الهدف الأسمي، لذلك تلتزم الجامعة بكل ما ورد فيها من قرارات وتوصيات، وسيتم تفعيلها والعمل بها، حيث تمتلك الجامعة البريطانية جميع الإمكانات التقنية والبشرية المتقدمة، التي تُمكنها من تنفيذ القرارات بشكلٍ مثالي، وقد أعدت الجامعة نفسها تمامًا لذلك الأمر.

وأعربت الجامعة البريطانية عن تنمياتها بانقشاع الغُمة، وعودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقتٍ، بإذن الله أولًا، ثم بتضافر الجهود، والتحلي بأعلى درجات الالتزام والإيجابية، حيث تُسخر الجامعة جميع إمكاناتها البحثية والعلمية للتعاون في البحث عن حلول ناجزة لمجابهة هذا الوباء المستجد.

من جهته أكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن مجلس الجامعة البريطانية قرر خلال اجتماعه الذي انعقد عقب قرارات المجلس الأعلى للجامعات، الالتزام التام بهذه القرارات لتحقيق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج وإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في جميع كليات الجامعة، مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وقال حمد: "حرصا من مجلس الجامعة البريطانية في مصر وتغليبا لمصلحة الطلاب ووضعها في المقام الأول بهدف تجنب الإضرار بمستقبلهم وعدم ضياع سنة دراسية عليهم مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم هم وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، فقد اتخذ مجلس الجامعة البريطانية في مصر حزمة قرارات تتمثل في استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني لكل الفرق الدراسية".

ونوه: "بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع كليات الجامعة تقرر إلغاء إجراء الامتحانات التي كان من المزمع عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020".

وأضاف: "وفيما يخص الامتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول، سوف يستمر تطبيق كل اللوائح والنظم والقواعد التي أديت الامتحانات بناء عليها، بما في ذلك إضافة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الامتحانات إلى المجموع الكلى للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) مع مراعاة طبيعة الدراسة بكل كلية والبرامج الدراسية المختلفة سواء مواد منتهية بالفصل الدراسي الأول أو مواد ممتدة للفصل الدراسي الثاني". 

وتابع: "بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، قررنا تأجيل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، وذلك لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، وسوف نقوم بتذليل جميع العقبات التي تواجه الطلاب بسبب تأخر موعد تخرجهم".
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