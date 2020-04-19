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تعليم

#ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم يتصدر تويتر .. ومغردون: إحنا أهم من الامتحانات

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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منار نور
اعرب عدد من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة ، عن خوفهم من خوض اببنائهم الطلاب الامتحانات ، والتجمع في اللجان خوفا من فيرس كورونا . 

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم، وتصدر الهاشتاج قائمه الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 

حياتنا مش لعبة و صحتنا اهم من اي حاجة.
‏⁧‫#ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم‬⁩
حياتنا اهم .. الامتحانات ممكن تسبب كارثه ساعدونا
#ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم‬⁩
‏⁧‫#ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم‬⁩
‏ ولادنا امانه في رقابكو

حياتنا وصحتنا أهم 
‏⁧‫#ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم
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