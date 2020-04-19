ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم يتصدر تويتر .. ومغردون: إحنا أهم من الامتحانات

اعرب عدد من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة ، عن خوفهم من خوض اببنائهم الطلاب الامتحانات ، والتجمع في اللجان خوفا من فيرس كورونا .
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم، وتصدر الهاشتاج قائمه الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
حياتنا مش لعبة و صحتنا اهم من اي حاجة.
#ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم
حياتنا اهم .. الامتحانات ممكن تسبب كارثه ساعدونا
#ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم
#ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم
ولادنا امانه في رقابكو
حياتنا وصحتنا أهم
#ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم