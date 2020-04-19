طلبات الإحاطة تحاصر الوزراء.. نائب يتساءل عن أسباب إلغاء مسابقة التربية والتعليم.. وبرلمانى: أزمة فى تغيير الباقات القديمة واستحداث أخرى بزيادة السرعة إلى 30 ميجا

وأوضح غيتة في طلب إحاطة: "هناك شكاوى كثيرة وردت بخصوص بطء سرعة الإنترنت، نتاج قرارات شركة الاتصالات، وعلى سبيل المثال المشتركون الذين لديهم سرعة إنترنت 1 ميجا تحميل غير محدود، أصبحت باقته الجديدة تقارب الـ30 ميجا وتحميل 140 جيجا فقط، وهذا يعني لبعض العملاء أنه سينتهي من التحميل في مدة قصيرة وسيضطره لدفع باقة جديدة لاستكمال أعماله خلال الشهر الواحد، ما يعتبر تكلفة زائدة عليه دون داع".





وتابع: "الأزمة تتمثل في تغيير الباقات القديمة واستحداث أخرى بزيادة السرعة إلى 30 ميجا، ما تسبب في سرعة نفاد حد التحميل المتاح، ومن ثم انخفاض السرعة إلى حد غير مقبول وغير قادر على تلبية متطلبات فتح الإنترنت، ومن ثم يتطلب الأمر تجديد الباقة قبل موعدها بما يسبب عبئا ماليا على العملاء"، مطالبا بإعادة الباقات القديمة للإنترنت.