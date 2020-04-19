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طلبات الإحاطة تحاصر الوزراء.. نائب يتساءل عن أسباب إلغاء مسابقة التربية والتعليم.. وبرلمانى: أزمة فى تغيير الباقات القديمة واستحداث أخرى بزيادة السرعة إلى 30 ميجا

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:29 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى و أحمد أيمن
  • طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن مصير مسابقة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي
  • لعلاج بطء الإنترنت.. طلب إحاطة برلماني بإعادة الباقات القديمة
  • منعا للتكدسات.. مقترح برلمانى لتوصيل منحة العمالة غير المنتظمة للمنازل بـ 20 جنيها

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة والمقترحات البرلمانية خلال الساعات القليلة الماضية، بهدف التوصل إلى حلول للمشاكل التى تحدثوا عنها.

قال النائب عمر دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن مصير مسابقة التربية والتعليم التى أعلنت عنها وزارة التعليم بداية الترم الأول من العام الدراسى الحالى.

وأشار دوير لـ"صدى البلد" إلى أن وزير التعليم سبق وأعلن أن هذه المسابقة هدفها سد عجز المدرسين، فى حين أنه قام بعمل مسابقة للمدرسين ثم ألغاها بدون أى أسباب، ثم أعلن سد العجز بالمكافأة، وبعدها أعلن سد العجز بالتطوع.

وتساءل عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان عن مصير أموال المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم لاستكمال أوراقهم التى تبلغ 400 ألف جنيه.

وأكد النائب حسين غيتة، أن خدمة الإنترنت في مصر أسوأ من جميع الدول حتى الأفريقية، مشيرا إلى أن الدراسات أظهرت أن مصر تحتل المركز الرابع على مستوى الدول في بطء التحميل من "الإنترنت"، بمعدل 6.51 ميجابت في الثانية.

وأوضح غيتة في طلب إحاطة: "هناك شكاوى كثيرة وردت بخصوص بطء سرعة الإنترنت، نتاج قرارات شركة الاتصالات، وعلى سبيل المثال المشتركون الذين لديهم سرعة إنترنت 1 ميجا تحميل غير محدود، أصبحت باقته الجديدة تقارب الـ30 ميجا وتحميل 140 جيجا فقط، وهذا يعني لبعض العملاء أنه سينتهي من التحميل في مدة قصيرة وسيضطره لدفع باقة جديدة لاستكمال أعماله خلال الشهر الواحد، ما يعتبر تكلفة زائدة عليه دون داع".

وتابع: "الأزمة تتمثل في تغيير الباقات القديمة واستحداث أخرى بزيادة السرعة إلى 30 ميجا، ما تسبب في سرعة نفاد حد التحميل المتاح، ومن ثم انخفاض السرعة إلى حد غير مقبول وغير قادر على تلبية متطلبات فتح الإنترنت، ومن ثم يتطلب الأمر تجديد الباقة قبل موعدها بما يسبب عبئا ماليا على العملاء"، مطالبا بإعادة الباقات القديمة للإنترنت.

واقترحت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بإتاحة توصيل منحة العمالة غير المنتظمة للمنازل لأصحابها، وذلك مقابل رسم قدره 20 جنيها، وذلك لمواجهة التكدس الذي تشده مكاتب البريد مما قد يساهم في زيادة فرصة تفشي فيروس كورونا بدرجة كبيرة.

وأوضحت ثابت، في بيان، أن هناك سماسرة يقفون على أبواب مكاتب البريد مقابل تسهيل خدمات للمواطنين الحصول على المنحة، بمقابل مادي كبير، منوهة أنه في حالة تطبيق هذا الاقتراح فسيتم توحيد المقابل وفي ذات الوقت ضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين.

ولفتت إلى أن مشاهد تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد يهدر  الإجراءات والجهود التي تسعى الدولة والحكومة لتنفيذها على أرض الواقع، فالاختلاط المباشر بين الواقفين أمام المكاتب سيساهم في انتقال الفيروس، مما يستوجب وضع نظام للحماية والوقاية وفي الوقت ذاته الحفاظ على تسهيل صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة.
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