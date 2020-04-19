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برلمان

السويدي: التاريخ سجل مواقف البابا تواضروس بحروف من نور

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:11 ص
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
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ماجدة بدوى
تقدم النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالتهنئة القلبية إلى قداسة البابا تواضــروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريـرك الكـرازة المرقسيــة ولجميع الأخوة الاقباط ولكل المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال " السويدى " فى تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثانى ان مواقفكم التاريخية والمشرفة تجاه مصر وشعبها سجلها التاريخ بحروف من نور وستظل قداستكم تحظى باحترام وثقة بلا حدود من جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وتابع: ويكفى كل المصريين شرفا ان قداستكم كنت اول من يدافع عن وحدة وتماسك كل المصريين مع قيادتهم ودولتهم لمواجهة جميع المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.

كما توجه النائب طلعت السويدى بالتهنئة القلبية للأخوة الاقباط بمحافظة والشرقية بصفة عامة وللإخوة الاقباط بمقر دائرته الانتخابية ديرب نجم بصفة خاصة ولكل جماهير واهالى الشرقية.
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