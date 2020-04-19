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حوادث

بعيدا عن أعين الأمن.. ضبط قهوة داخل منزل في الجيزة

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:14 ص
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط مقهى داخل أحد المنازل بمنطقة إمبابة. 

البداية.. معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، تفيد قيام عاطل بتحويل منزل لمقهي بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية، وفي إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، تم التوجيه بسرعة ضبطه. 

وعقب تقنين الإجراءات داهمت وحدات المباحث وحي شمال الجيزة المكان، وتم القبض على المذكور وتشميع المكان. 

وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق. 
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