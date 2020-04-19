ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المانيا إلى 143724 حالة مؤكدة

أكد معهد روبرت كوخ في ألمانيا، يوم الأحد، وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع بمقدار 2458 إلى 143724 ، وارتفعت حصيلة القتلى في البلاد بواقع 184 خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 4538.





ويعتبر المعدل المعلن عنه يوم الأحد أقل من نظيره ليوم أمس السبت، عندما أبلغت السلطات في البلاد عن وجود 3609 حالات جديدة و 242 حالة وفاة.



