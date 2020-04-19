التكاتك تحتل شوارع حدائق المعادي.. والأهالي: مش عارفين نمشي

بعث القارئ حسن عز، برسالة إلى خدمة "بين الناس" بموقع صدى البلد، يشكو فيها ازدحام وتكدس التكاتك بشارع عبد الحميد مكي وفرج يوسف وأمام محطة مترو حدائق المعادى.



وقال عز في شكواه: "نحن سكان منطقة حدائق المعادي نعاني من احتلال التكاتك أمام محطة مترو حدائق المعادي والشوارع المحيطة مما يتسبب في شلل مروري وتوقف تام لحركة سير السيارات فى الشارع، قائلا: "مش عارفين نمشي".





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