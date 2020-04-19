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بين الناس

التكاتك تحتل شوارع حدائق المعادي.. والأهالي: مش عارفين نمشي

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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منار نور
بعث القارئ حسن عز، برسالة إلى خدمة "بين الناس" بموقع صدى البلد، يشكو فيها ازدحام وتكدس التكاتك بشارع عبد الحميد مكي وفرج يوسف وأمام محطة مترو حدائق المعادى.

وقال عز في شكواه: "نحن سكان منطقة حدائق المعادي نعاني من احتلال التكاتك أمام محطة مترو حدائق المعادي والشوارع المحيطة مما يتسبب في شلل مروري وتوقف تام لحركة سير السيارات فى الشارع، قائلا: "مش عارفين نمشي". 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.
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