في مصر مخازن عملاقة للسلع الأساسية.. وعقوبات تجار الإقامات وما قالته منظمة الصحة العالمية عن الكويت.. وبيان هيئة كبار العلماء السعودية عن صلاة التراويح .. أبرز ما جاء في الصحف الكويتية

القاهرة تعلن عن كشف آثري جديد في منطقة سقارة.. و19 وفاة و188 إصابة بكورونا

ارتفاع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1751 حالة

«الكويتية»: مستعدون لمرحلة الإجلاء الكبرى

العقيل: تجار الإقامات سيتحمّلون نفقات إيواء وترحيل عمالتهم

الفيروس يلزم المسيحيين الأرثوذكس بالاحتفال بـ«الفصح» في منازلهم

هيئة كبار العلماء السعودية توصي عموم المسلمين بصلاة التراويح في البيوت إذا أوصت الجهة المختصة بذلك









نشرت صحف الكويت اليوم، عددا من الأخبار والموضوعات التي تهم الشأن العام محليا وعالميا، وفي هذه السطور نرصد أبرز الموضوعات.





والبداية من مصر ، حيث قالت صحيفة الوطن الكويتية، إنه تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية؛ بما في ذلك القمح في سبع محافظات بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار).





ذكر وزير التموين علي المصيلحي إن هذه المخازن يمكن أن تعزز مخزون مصر من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والقمح لتغطية ثمانية إلى تسعة أشهر، مقارنة بالمستويات الحالية التي تغطي أربعة إلى ستة أشهر.





وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المخزون الاستراتيجي، وفق وكالة الشرق الأوسط.





ودعا الرئيس السيسي إلى زيادة المخزونات في مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الأمر الذي دفع المصيلحي إلى الإعلان عن استيراد القمح في وقت الحصاد المحلي وهي خطوة غير معتادة.





ويوم الجمعة، أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، أن ما جرى في مصر خلال الفترة الماضية بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، كان مثاليا للغاية.





من ناحية أخرى، قالت الصحيفة، أعلنت وزارة الآثار المصرية، السبت، عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة الأثرية.





وقالت وزارة الآثار إن "الكشف يقع في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في سقارة، والتي تم الإعلان فيها، خلال العامين الماضيين، عن اكتشافات أثرية عديدة تمت بأيادي أبناء المجلس الأعلى للآثار، كان أهمها اكتشاف مقبرة واح تي الملونة الرائعة وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة، والتي عثر بداخلها على عدد كبير من المومياوات الحيوانية بعضها نادر جدا".





وأكد البيان أن العمل بدأ في هذه المنطقة الواعدة من أبريل 2018، مشيرا إلى أن العمل ما زال مستمرا حتى الآن.





إلى ذلك، ذكرت صحيفة الوطن، سجلت مصر رقما قياسيًا جديدًا في الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا بـ 188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 701 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي وذلك بعد خروج 55 من المصابين، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيا.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.





وقالت الوطن محليًا، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند أمس السبت تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1751 حالة مع تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم من الجنسية البنجلاديشية.





وقال السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالمرض بلغ عددها 83 (حالة واحدة منها لمواطن كويتي) والباقي لحالات أخرى.





أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم أن (الكويتية) مستعدة وجاهزة لمرحلة الإجلاء الكبرى "وكل طاقاتنا مسخرة لإنجاح نقل واستقبال أهلنا العائدين".





وقال الجاسم في اجتماع مع رئيس وأعضاء فريق الطوارئ في الشركة أمس السبت إنه تم اعتماد خطط العمل المقدمة بعد بحث التفاصيل الكاملة لهذه الخطط والتشديد على تنفيذها على أكمل وجه وعلى مدى جهوزية الفرق التابعة لفريق الطوارئ لإتمام تلك الخطط بكل دقة وكفاءة والتزام.

وأوضح في هذا الشأن أنه تم اعتماد الجداول الخاصة بالرحلات التي ستبدأ اليوم الأحد وتمتد إلى السابع من مايو المقبل وستنفذ الخطوط الكويتية الجزء الأكبر من هذا الإجلاء باعتبارها الناقل الوطني الرئيسي للدولة بالتعاون مع الشركة الزميلة طيران الجزيرة.





وأثنى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري أمس السبت على الاجراءات التي اتخذتها دولة الكويت للاستجابة لجائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19) واصفا إياها بأنها تميزت "بالحسم والسرعة والشمول".





أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن الشركات المحالة للنيابة بقضايا تجارة الاقامات ستتحمل النفقات التي تكبدتها الدولة سواء المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها أو بإجراءات عودة العمالة إلى بلادها وذلك في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات في هذا الشأن.





وأشارت العقيل في تصريح صحفي أمس السبت إلى أن تكليفاتها الصادرة للهيئة العامة للقوى العاملة تضمنت بشكل واضح إحالة ملفات أي شركات يتم الكشف عن وجود ممارسات من جانبها تنطوي على شبهة إتجار بالأشخاص إلى النيابة العامة بصورة مباشرة.





وشددت العقيل على أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام القانون مهما كانت صفتهم أو مواقعهم خاصة خلال الأزمة الحالية مضيفة أنه سيتم اتخاذ الآليات التي أتاحها القانون بشأن تسييل الضمانات المالية في الحالات التي تبيح ذلك.





من جانبها قالت صحيفة الراي الكويتية، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سيوجه، كلمة إلى إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.





وخارجيًا قالت الراي، إنه يحيي أكثر من 260 مليون مسيحي أرثوذكسي في دول عدة عيد الفصح في منازلهم التزاما بتعليمات قادة كنائسهم بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويحتفل المسيحيون الأرثوذكس، ثالث طائفة مسيحية في العالم، بعيد الفصح هذا العام بعد أسبوع على الكاثوليك والبروتستانت الذين يتبعون تقويما مختلفا.

وجرت مراسم عيد الفصح للكاثوليك الأسبوع الماضي في كنائس فارغة ووجه البابا فرانسيس رسالته التقليدية بالبث التدفقي من الفاتيكان في وقت باتت تجمعات الصلاة خطيرة جدا في ظل الوباء الذي فتك بأكثر من 160ألف شخص في العالم.





وغاب معظم المسيحيين الأرثوذكس عن احتفالات منتصف الليل التقليدية ولو أن أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس لا تزال متدنية نسبيا في دول شرق أوروبا والاتحاد السوفياتي السابق حيث يقيم غالبية أبناء هذه الطائفة.





وحض البطريرك كيريل رئيس كنيسة موسكو التي تضم 150 مليون مؤمن، أبناء الكنيسة على الصلاة في منازلهم وعدم التوجه إلى الكنائس حتى إشعار منه.





ولن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قداس الفصح وسيتوجه إلى كنيسة صغيرة مقامة ضمن مجمع مقره قرب موسكو.





في موسكو ومحيطها حيث تتركز معظم الإصابات بوباء كوفيد-19 في روسيا، ستقيم الكنائس مراسم العيد خلف ابواب مغلقة على أن تبث على الانترنت أو التلفزيون.

غير أن الكنائس ستبقى مفتوحة في معظم أنحاء البلاد التي سجلت قرابة 36800 إصابة بالفيروس وأكثر من 300 وفاة.





وأوردت الراي، إنه قد أوصت هيئة كبار العلماء السعودية عموم المسلمين بصلاة التراويح في البيوت إذا أوصت الجهة المختصة في بلدهم أو البلد الذي يقيمون فيه بذلك.





ووفقا لوكالة الانباء السعودية، أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة عموم المسلمين في بيان صادر عنها اليوم بالاستعداد لشهر رمضان المبارك بالرجوع إلى الله تعالى ومحاسبة النفس والعزم على الطاعة، داعية الله تعالى أن يبلغ الجميع صيامه وقيامه، وأن يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته.





أخيرًا من صحيفة الجريدة، قالت وزارة الداخلية بتمكُّنها من ضبط عراقيين ستة، معتبرة أن تلك العملية جاءت في إطار جهود المؤسسة الأمنية للتصدي لآفة المخدرات ومروجيها لحماية المجتمع وحفاظًا على المصلحة العامة للبلاد.





وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن قطاع أمن الحدود، ممثلًا بإدارة أمن الحدود البرية الشمالية، تَمكّن من إلقاء القبض على 6 أشخاص من الجنسية العراقية حاولوا التسلل إلى البلاد بهدف تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.





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