مدبولي يتفقد مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له،الحي الحكومي، حيث تفقد مقر رئاسة مجلس الوزراء ، والذي وصلت نسبة التنفيذ به٩٠٪؜.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمقار الرسمية ومباني الخدمات بالحي الحكومي، والذي سيضم إلى جانب مقر مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والوزارات، قاعات مؤتمرات، ومبنى لخدمة المواطنين.





وقام مدبولي بجولة في عدد من أدوار مقر رئاسة مجلس الوزراء، للتعرف على مراحل تنفيذ كافة مكوناته.



