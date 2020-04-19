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فن

في أسبوع.. هنغني كمان وكمان لـ إليسا تقترب من المليون الرابع..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:05 م
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
مازالت اغنية هنغني كمان وكمان للفنانة اللبنانية اليسا تحقيق ملايين المشاهدات بوصولها لـ 3 ملايين 990 ألف مشاهدة بعد مرور اسبوع على طرحها بقناة شركة روتانا الرسمية بموقع "يوتيوب".

"هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيي، توزيع: إلهامي دهيمة تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.

وتقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة .. لما بندخل قصة حب جديدة .. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة  .. بنغنى .. لما نطير مالفرحة لعالم تانى .. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى .. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى .. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف .. هنعيش تحت أى ظروف .. هنعيش لسة ياما ونشوف .. هنعيش يللا بينا نعيش .. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان .. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان".

وعلى صعيد آخر، قررت اليسا تأجيل طرح البومها الجديد الذي كان من المقرر طرحه اواخر شهر مايو بالتزامن مع عيد الفطر بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أثر على صناعة الموسيقى.
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