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أخبار البلد

تأجيل معرض سوق السفر العربي إلى 2021

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أعلنت الجهة المنظمة لسوق السفر العربي، عن تأجيل معرض سوق السفر العربي الذي كان مقررًا له أن يقام في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، إلى عام 2021.

ويأتي ذلك في ظل الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم اليوم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،حيث تم مواصلة الجهود ومتابعة المتغيرات الناجمة عن هذه الأوضاع الجديدة وتداعياتها على صناعة السفر والسياحة خصوصًا، والمجتمع بشكلٍ عام. 

وأكدت إدارة سوق السفر العربي أنها عُقدت اجتماعات مكثفة مع مركز دبي التجاري العالمي، تم فيها طرح عدد من الخيارات الأخرى لتنظيم الحدث في الربع الأخير من العام الجاري.

وأضافت أنه بعد التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والاستماع إلى آراء الخبراء في هذه الصناعة، قررنا أن نتخذ القرار الأفضل الذي يصب في مصلحة الجميع والمتمثل في تأجيل إقامة معرض سوق السفر العربي إلى عام 2021.  

في ضوء ذلك، سيُقام معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 مايو 2021، أي بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وأشارت إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات يعد أمرًا حاسمًا، لذا أجرينا نقاشات مطولة على أعلى المستويات داخل الشركة ومع الحكومات المحلية والشركاء والجهات الراعية والشركات العارضة والحضور، لمسنا من خلالها تأييدًا واضحًا لتقييمنا للوضع الراهن وضرورة اتخاذ القرار دون أي تأخير. 

وإذ نعرب عن بالغ أسفنا للإعلان عن هذا الخبر المخيب للآمال، فإننا نضع صحة وسلامة الجميع على رأس أولوياتنا، كما أننا ندرك تمامًا الدور المهم الذي يلعبه معرض سوق السفر العربي في دعم صناعة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى من العالم، لذا يقع على عاتقنا تقديم حدث آمن وناجح عندما تتهيأ الظروف المناسبة. 

ونوهت إلى أنها ستبقى المشاركين على تواصلٍ دائمٍ لحين إقامة المعرض في موعده الجديد عام 2021.
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