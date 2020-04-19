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رياضة

مصدر: اللوائح تمنع ترشح عصام عبد الفتاح وجمال الغندور في انتخابات اتحاد الكرة

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:25 م
عصام عبدالفتاح وجمال
عصام عبدالفتاح وجمال الغندور
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في استبعاد الثنائى عصام عبد الفتاح مسئول التطوير فى لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق من انتخابات مجلس الإدارة للجبلاية القادمة.

ومن المقرر قيام مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني تحديد موعد لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية للاتحاد خلال الفترة القادمة على أن يتم تحديد موعد نهائى لإجراء انتخابات مجلس الإدارة القادم للاتحاد.

وقال المصدر ذاته إن اللوائح سوف تقف عائقا أمام ترشح الثنائي عبدالفتاح والغندور فى انتخابات الجبلاية المقبلة، حيث أنه فى حال تطبيق بند الثمانى سنوات فى الجمعية العمومية العادية المقبلة ووضعه ضمن بنود لائحة النظام الأساسي فى التعديلات الجديدة فإنه سوف يتم استبعاد عصام عبدالفتاح من الترشح فى الانتخابات وذلك نظرا لتقديمه استقالته رفقة مجلس الإدارة الأخر برئاسة المهندس هانى أبوريدة عقب خسارة منتخب مصر الوطنى أمام جنوب افريقيا فى نهائى أمم إفريقيا الذى أقيم فى مصر صيف العام الماضي.

أضاف: أما جمال الغندور فإن اللوائح تمنعه من الترشح نظرا لعمله برئاسة لجنة الحكام وتقاضي أجرا ولا بد من مرور عامين علي آخر مرتب تقاضاه من أجل النزول فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

يذكر أن قائمة المرشحين للمنافسة فى انتخابات اتحاد الكرة القادمة من الحكام السابقين ضمت أربعة هم : عصام عبدالفتاح وجمال الغندور وسمير عثمان ومحمد فاروق.
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