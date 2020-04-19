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تعليم

بمجموع جوائز 152 ألف جنيه .. إعلان نتائج مسابقة عين شمس تبتكر

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:17 م
iHub
iHub
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حسام الفقي
أعلنت جامعة عين شمس ، أسماء الفائزين في مسابقة عين شمس تبتكر، والتي نظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس iHub؛ تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، والتي تعد المسابقة الأولى من نوعها على مستوى الجامعة، وتهدف إلى خلق مجتمع بناء وتحفيز الابتكار بين طلاب الجامعة والفئات الأخرى المشاركة.


وقد تم الإعلان عن المسابقة في شهر يناير الماضي. وتتكون من محورين: محور الأفكار، ومحور الشركات الناشئة. وقد تقدم للمسابقة نحو 170 مشارك من طلاب وخريجين وباحثين.

وعلى مدار الأشهر الأربعة الماضية تم عقد عدد من ورش العمل والتدريبات في مجالات عدة مثل التسويق والإدارة المالية؛ وذلك من أجل تحسين جودة المشاركات وتنمية المهارات اللازمة لتأهيل المشاركين للتصفيات. وقد تمت التصفيات على ثلاث مراحل شارك فيها مجموعة محكمين من خبراء السوق. 

وكان السبت الموافق 18 من إبريل 2020 هو اليوم الأخير في المسابقة والذي تضمن عددا من الندوات والمناقشات تمت عن طريق الإنترنت وذلك تزامنا مع المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا. وقد ناقش خبراء السوق والمختصون موضوعات مختلفة متعلقة بالابتكار وريادة الأعمال. كما قامت لجنة التحكيم باختيار الفائزين في المسابقة والتي يقدر إجمالي جوائزها بمبلغ ١٥٢ ألف جنيه مصري موزعة على الفائزين و قد اعلن د. ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال IHub عن الفائزين وهم:
محور الأفكار: 
المركز الأول فريق Taka 
المركز الثاني فريق Hovr

محور ريادة الأعمال: 
المركز الأول فريق Choroida 
والمركز الثاني فريق Lendor 
والمركز الثالث فريق Vexls
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