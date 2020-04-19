الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية طب بدمياط

صرح الدكتور سيد دعدور رئيس جامعه دمياط ، بأن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على إنشاء كلية الطب البشرى بجامعة دمياط.
وأشار دعدور، إلى ان انشاء كليه للطب تابعه لجامعه دمياط كانت بمثابه الحلم لأبناء محافظة دمياط وكذلك انشاء مستشفي جامعى تخدم أبناء المحافظة.
وعبر دعدور، عن تمنياته لتضافر كافة الجهود لحين إتمام الإجراءات، والبدء فى إجراءات إنشاء مستشفى دمياط الجامعى التى ستدعم على المدى البعيد الرعاية الصحية بمحافظة دمياط من خلال مستشفى جامعي حكومى يشرف عليه و يعمل به أساتذة كلية الطب بجامعة دمياط.
وأضاف رئيس الجامعة، إلى أن مشروع البوابة الإلكترونية بجامعة دمياط حقق نسبة إنجاز 102 % في تقييم وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي بالقاهرة خلال الربع الثالث للعام الجامعي 2019 /2020 ضمن مشروعات تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات «ICTP».