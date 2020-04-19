الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية طب بدمياط

وأشار دعدور، إلى ان انشاء كليه للطب تابعه لجامعه دمياط كانت بمثابه الحلم لأبناء محافظة دمياط وكذلك انشاء مستشفي جامعى تخدم أبناء المحافظة.









وعبر دعدور، عن تمنياته لتضافر كافة الجهود لحين إتمام الإجراءات، والبدء فى إجراءات إنشاء مستشفى دمياط الجامعى التى ستدعم على المدى البعيد الرعاية الصحية بمحافظة دمياط من خلال مستشفى جامعي حكومى يشرف عليه و يعمل به أساتذة كلية الطب بجامعة دمياط.



