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فن

"اقعدي في البيت يا لقاء".. الجمهور يهاجم لقاء الخميسي بسبب نزولها للشارع

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورًا جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت لقاء الخميسي في الشارع بإطلالة صيفية، حيث ارتدت قميصًا أبيض كت وبنطلون جينز.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة لقاء الخميسي مع الصور وهاجمه البعض بسبب نزولها الشارع، وجاءت التعليقات كالتالي: "اقعدي بالبيت يا لقاء "_ " خليكي في البيت بقي "_ " ايه القمر دا". 

جدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي تشارك في المارثون الرمضاني لعام 2020، من خلال مشاركتها فى مسلسل"النهاية" للفنان يوسف الشريف.

ومسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي. 
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