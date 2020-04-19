للحد من التجمعات.. إجراءات مشددة من محافظ جنوب سيناء في شم النسيم

أغلقت محافظة جنوب سيناء كل الطرق المؤدية الشواطئ العامة خلال عطلة شم النسيم، بالإضافة إلى إغلاق الحدائق العامة والساحات وأماكن تجمعات المواطنين.





وقد قامت أجهزة الشرطة بوضع أكمنة ثابتة ومتحركة لمنع السيارات المتجهة للشواطئ العامة في كل المدن وخاصة في مدن رأس سدر وطور سيناء ودهب.





وقد قام مرور جنوب سيناء بوضع الحواجز على الطرق المؤدية للشواطئ، واستجاب المواطنين ولم يخرجوا للشواطئ العامة والحدائق العامة.



