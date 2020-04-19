AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للحد من التجمعات.. إجراءات مشددة من محافظ جنوب سيناء في شم النسيم

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:14 م
غلق الشواطئ
غلق الشواطئ
Advertisements
ايمن محمد
أغلقت محافظة جنوب سيناء كل الطرق المؤدية الشواطئ العامة خلال عطلة شم النسيم، بالإضافة إلى إغلاق الحدائق العامة والساحات وأماكن تجمعات المواطنين.

وقد قامت أجهزة الشرطة بوضع أكمنة ثابتة ومتحركة لمنع السيارات المتجهة للشواطئ العامة في كل المدن وخاصة  في مدن رأس سدر وطور سيناء ودهب.

وقد قام مرور جنوب سيناء بوضع الحواجز على الطرق المؤدية للشواطئ، واستجاب المواطنين ولم يخرجوا للشواطئ العامة والحدائق العامة.

وشدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على ضرورة الالتزام والتطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع أي تجمعات خلال فترة اعياد الربيع وشم النسيم. 

مؤكدا على استمرار الغلق الكامل للحدائق العامة للمتنزهات والشواطئ العامة والميادين التي بها مناطق خضراء وأي أماكن قد تشهد تجمعات.

وطالب  محافظ جنوب سيناء مواطني جنوب سيناء بضرورة الوعي الكامل والتعاون مع أجهزة المحافظة والشرطة والبقاء في المنازل وعدم ارتياد الأماكن خلال تلك الفترة ومنع التجمعات نهائيا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضا: 
فوائد الحظر ارتفاع أعداد ممارسي رياضة المشي بطور سيناء 

https://www.elbalad.news/4277874

للحد من التجمعات.. إجراءات مشددة من محافظ جنوب سيناء في شم النسيم
للحد من التجمعات.. إجراءات مشددة من محافظ جنوب سيناء في شم النسيم
للحد من التجمعات.. إجراءات مشددة من محافظ جنوب سيناء في شم النسيم
للحد من التجمعات.. إجراءات مشددة من محافظ جنوب سيناء في شم النسيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد كارثة الإسكندرية .. محافظ جنوب سيناء يغلق شواطئ المحافظة

7 صور لشواطئ جنوب سيناء بعد قرار الغلق

أصبحت ملجأ للكلاب الضالة.. شواطئ جنوب سيناء خالية من المواطنين

حظر شامل ومنع التنقل بين المحافظات.. توصيات البرلمان للحكومة للتعامل مع احتفالات شم النسيم

أستاذ طب وقائي: كلوا فسيخ ورنجة ولكن بشروط.. فيديو

محافظ جنوب سيناء: ممنوع التجمعات في شم النسيم.. وفحص القادمين بكمين عيون موسى

ترشيحاتنا

وزير التعليم يرد على الأهالي المطالبين بإلغاء أبحاث طلاب المدارس: طلبكم غير منطقي

عبادتان تعوضان النقص الحادث أثناء الصيام.. المفتي يكشف عنهما

معرض أونلاين في البيت.. فيروز 5 أعوام تتبرع بثمن رسوماتها البريئة لمواجهة كورونا

جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء بالحى الثامن وإحالة المتهمين للنيابة العسكرية

هل أخفت الصين الوقت الحقيقي لـ ظهور فيروس كورونا المستجد؟

90 ألف دولار.. لاعب النصر السعودي يطير إلى بلاده على متن طائرة خاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختاري الناشفة.. 3 علامات لـ الفسيخ والرنجة الصحية

معرض أونلاين في البيت.. فيروز 5 أعوام تتبرع بثمن رسوماتها البريئة لمواجهة كورونا

للدايت والمناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الخضار على الريق