للحد من التجمعات.. إجراءات مشددة من محافظ جنوب سيناء في شم النسيم

أغلقت محافظة جنوب سيناء كل الطرق المؤدية الشواطئ العامة خلال عطلة شم النسيم، بالإضافة إلى إغلاق الحدائق العامة والساحات وأماكن تجمعات المواطنين.
وقد قامت أجهزة الشرطة بوضع أكمنة ثابتة ومتحركة لمنع السيارات المتجهة للشواطئ العامة في كل المدن وخاصة في مدن رأس سدر وطور سيناء ودهب.
وقد قام مرور جنوب سيناء بوضع الحواجز على الطرق المؤدية للشواطئ، واستجاب المواطنين ولم يخرجوا للشواطئ العامة والحدائق العامة.
وشدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على ضرورة الالتزام والتطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع أي تجمعات خلال فترة اعياد الربيع وشم النسيم.
مؤكدا على استمرار الغلق الكامل للحدائق العامة للمتنزهات والشواطئ العامة والميادين التي بها مناطق خضراء وأي أماكن قد تشهد تجمعات.
وطالب محافظ جنوب سيناء مواطني جنوب سيناء بضرورة الوعي الكامل والتعاون مع أجهزة المحافظة والشرطة والبقاء في المنازل وعدم ارتياد الأماكن خلال تلك الفترة ومنع التجمعات نهائيا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
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