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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020 بسوق العبور

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:14 م
اسماك
اسماك
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علياء فوزي

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة فى بداية تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2020 وفقا لآخر تحديثات بوابة سوق العبور.


حيث سجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 30 إلى 33 جنيهًا وسمك البلطي نمرة "2" من 25 إلى 29 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 35 جنيهًا.


وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى نحو 45 جنيهًا والمكرونة السويسي ما بين 50 لـ60 جنيهًا وسمك موسى يترواح ما بين 60 إلى 70 جنيها.


فيما تراوح سعر كيلو سمك البورى رقم 1 ما بين 39 إلى 45 جنيهًا وسجل سعر البورى 2 ما بين 32 و38 جنيهًا.


وسجل المرجان نحو 30 جنيهًا والمرجان المجمد 35 جنيهًا والبربون نحو 50 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.


كما سجل سعر السردين المجمد نحو 25 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 25 جنيهًا والوقار 85 جنيهًا.

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