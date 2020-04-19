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محافظات

بعد انتهاء فترة الحجر الصحي .. 323 مواطنا يغادرون مرسى علم

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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غادر اليوم الأحد الفوج الثاني من المصريين العائدين من أمريكا وعددهم 323 مواطنا فندق الحجر الصحي بمرسي علم وذلك بعد انتهاء فترة 14 يوم الحجر الصحي في طريقهم إلى القاهرة على متن طائرة خاصة عبر خطوط مصر للطيران.


وكشف الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر، عن توقيع الكشف الطبى على جميع المغادرين وتعقيم جميع حقائبهم وتم مغادرتهم فى مجموعات عبر أتوبيسات مخصصة وذلك منعا للتكدس وتوفير وسائل الراحة التامة للضيوف لضمان وصولهم لذويهم سالمين.


وأشار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة التسهيلات للمصريين العائدين من الخارج


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى أمس.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.


بعد انتهاء فترة الحجر الصحي .. 323 مواطنا يغادرون مرسى علم
بعد انتهاء فترة الحجر الصحي .. 323 مواطنا يغادرون مرسى علم
بعد انتهاء فترة الحجر الصحي .. 323 مواطنا يغادرون مرسى علم
بعد انتهاء فترة الحجر الصحي .. 323 مواطنا يغادرون مرسى علم
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