مطار القاهرة يستقبل المجموعة الثانية العائدة من واشنطن بعد خروج أفرادها من عزل مرسى علم

استقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الأحد، رحلة رقم خاصة تحمل رقم 432 لنقل المجوعة الثانية من المصريين العائدين من واشنطن قبل أسبوعين، من مطار مرسى علم الدولي، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهم، والتي فرضتها الدولة عليهم فور عودتهم من الولايات المتحدة الأمريكية، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.





وغادرت المجموعة الثانية، وعددهم نحو 323، فندق إقامتهم المخصص للحجر الصحي بمدينة مرسى علم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، والتأكد من سلامتهم الصحية، وغادروا في مجموعات بعد تعقيم جميع حقائبهم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لعودتهم بسلام.





وكانت وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية المصرية، سيرت رحلات جوية استثنائية إلى مدينة واشنطن الأمريكية، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



