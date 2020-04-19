اتحاد الآثاريين العرب: بدء قبول ملخصات أبحاث المؤتمر الدولي الـ 23 للاتحاد

أعلن الدكتور محمد الكحلاوي أمين عام الاتحاد العام للآثاريين العرب بدء قبول ملخصات أبحاث المؤتمر الدولي الـ 23 للاتحاد، والذي سيقام في شهر نوفمبر القادم، لدعم أواصر الترابط بين الآثاريين في الوطن العربي وخلق رؤية أثرية موحدة بينهم ودفع مسيرة العمل الأثري.





وأشار الكحلاوي ، في بيان أصدره الاتحاد اليوم، الى أن آخر موعد لتلقي الأبحاث المشاركة في المؤتمر هو ٣٠ مايو القادم ، لافتا الى أن المؤتمر يهدف الى تفعيل دور الاتحاد في مجال الدراسات والبحوث الأثرية عن طريق المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والزيارات العلمية المتبادلة بين الآثاريين العرب والمراكز والهيئات والجامعات الإقليمية والدولية المعنية بالآثار.





من جانبه ، قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد إن محاور المؤتمر تشمل عصور ما قبل التاريخ والمخربشات الصخرية، ديانة ولغات الحضارات القديمة، آثار وتاريخ وحضارة قديمة وإسلامية ، العمارة والفنون القديمة والإسلامية، فقه العمران الإسلامي ، تاريخ الفن والتصوير والرسوم الجدارية والنقوش والكتابات والمسكوكات القديمة والإسلامية.





وأضاف أن المؤتمر سيناقش أيضا الحرف والصناعات التراثية، علم المتاحف والآثار الغارقة، حقوق الملكية الفكرية في مجال التراث، توظيف التراث والمواقع الأثرية كمورد اقتصادي وإسهاماته في التنمية المستدامة، الإشكاليات والمخاطر المحدقة بالمواقع الأثرية في مناطق الصراع العربي ، وصيانة وترميم الآثار باستخدام التطبيقات الحديثة.





وأوضح أن المؤتمر سيخصص قضية أثرية تحت عنوان "الآثار ومخاطر إهمال التوثيق العلمي الدقيق" ، كما يعقد على هامش فعاليات المؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد التي تشمل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة السادسة.



