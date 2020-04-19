AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

اتحاد الآثاريين العرب: بدء قبول ملخصات أبحاث المؤتمر الدولي الـ 23 للاتحاد

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
 أعلن الدكتور محمد الكحلاوي أمين عام الاتحاد العام للآثاريين العرب بدء قبول ملخصات أبحاث المؤتمر الدولي الـ 23 للاتحاد، والذي سيقام في شهر نوفمبر القادم، لدعم أواصر الترابط بين الآثاريين في الوطن العربي وخلق رؤية أثرية موحدة بينهم ودفع مسيرة العمل الأثري. 

وأشار الكحلاوي ، في بيان أصدره الاتحاد اليوم، الى أن آخر موعد لتلقي الأبحاث المشاركة في المؤتمر هو ٣٠ مايو القادم ، لافتا الى أن المؤتمر يهدف الى تفعيل دور الاتحاد في مجال الدراسات والبحوث الأثرية عن طريق المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والزيارات العلمية المتبادلة بين الآثاريين العرب والمراكز والهيئات والجامعات الإقليمية والدولية المعنية بالآثار. 

من جانبه ، قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد إن محاور المؤتمر تشمل عصور ما قبل التاريخ والمخربشات الصخرية، ديانة ولغات الحضارات القديمة، آثار وتاريخ وحضارة قديمة وإسلامية ، العمارة والفنون القديمة والإسلامية، فقه العمران الإسلامي ، تاريخ الفن والتصوير والرسوم الجدارية والنقوش والكتابات والمسكوكات القديمة والإسلامية.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش أيضا الحرف والصناعات التراثية، علم المتاحف والآثار الغارقة، حقوق الملكية الفكرية في مجال التراث، توظيف التراث والمواقع الأثرية كمورد اقتصادي وإسهاماته في التنمية المستدامة، الإشكاليات والمخاطر المحدقة بالمواقع الأثرية في مناطق الصراع العربي ، وصيانة وترميم الآثار باستخدام التطبيقات الحديثة.

وأوضح أن المؤتمر سيخصص قضية أثرية تحت عنوان "الآثار ومخاطر إهمال التوثيق العلمي الدقيق" ، كما يعقد على هامش فعاليات المؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد التي تشمل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة السادسة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زاهي حواس ينعي شيخ الأثريين: فقدنا أحد أهم علماء المصريات في العالم

تشييع جثمان عالم المصريات علي رضوان في مسقط رأسه بـ التل الكبير

حياة حافلة بالإنجازات.. ننشر السيرة الذاتية لشيخ الأثريين الراحل قبل حفل تأبينه اليوم

وزير السياحة والآثار راثيا علي رضوان: فقد العالم قيمة مصرية عالمية

عاشق لتراث مصر وحضارة مروي بالسودان.. شيخ الأثريين الراحل الدكتور علي رضوان في عيون محبيه

ترشيحاتنا

كورونا ينتصر على مليون مصطاف..ماذا حدث في رأس البر بدمياط| تفاصيل

في الصين.. تحذير من خطر جديد أشد من فيروس كورونا المستجد

محمد رمضان: انتظروا أغنية مسلسل البرنس غناء عمر كمال

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عن قرارت مصيرية في الزمالك.. اتحاد الكرة يرفض مقترح استكمال الدوري.. ووليد أزارو يتلقى عروضا أوروبية تهدد عودته إلى الأهلي

بعد غيابها عن عقد القران.. ماذا قالت والدة ياسمين صبري؟

الإفتاء توجه رسالة بشأن صلاة التراويح بـ البيت في عام كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد

هؤلاء تبرعوا برواتبهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد

ساهموا في نشر الإسلام.. قصة أكبر قبيلة في أفريقيا