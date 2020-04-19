افتتاح موسم توريد الأقماح واستلام القمح من المزارعين إلى صوامع الفيوم

صرح المهندس سيد حرز الله مدير مديريه تموين الفيوم، بأنه تم افتتاح موسم توريد القمح واستلام القمح من المزارعين الى صومعه طامية، وتم تشكيل لجنه لاستلام الأقماح لعام 2020 مكونة من عضو من التموين وهيئة سلامة الغذاء وعضو الجمعية الغذائية الزراعية وعضو الجمعية القابانية وعضو الجهة المسوقة للقمح.







وبحضور المهندس فوزى عبدالعزيز مدير إدارة تموين طامية والمهندس حمدى عبدالتواب رئيس الرقابة والمفتشين صلاح حلمى ونافع السيد بالإضافة إلى مدير الصومعة وأمين العهدة.

أكد حرز الله بان صومعه طاميه تستقبل كل عام حوالي 60 ألف طن من محصول القمح بالمركز و القرى وكانت سببًا رئيسيًا في إلغاء الشون الترابية التي كان يتعرض محصول القمح فيها للتلف والأتربة.أقرأ أيضا :محافظ الفيوم: توعية 433 ألف مواطن ضمن مبادرة إيد واحدة ضد كوروناواكد وكيل الوزاره ان يوجد بالفيوم عدد "14 " صومعة وشونة وهنجر منتشرين في كافة المراكز والقرى ، وأن القمح بصومعه طاميه يمر بعدة مراحل داخل الصومعة قبل أن يتم تخزينه تبدأ بوزن القمح بميزان "بسكول"، وبعدها ترفع سيارات النقل الثقيل من الأمام بطرق "هيدروليك" حتى تصل إلى ميل معين يساعدها على تفريغ الشحنة على أرض "النقرة" مباشرة، وبعدها يتم التفريغ ويتم غربلة القمح من خلال مجموعة من السيور الحديدية التى تقوم برفع القمح إلى أعلى من داخل "النقرة" ليمر بالتنقية .وأضاف أن هناك جسم معدني مغناطيسي يزيل الشوائب الحديدية، وبعدها يتم سحب القمح من خلال السيور إلى ارتفاع شاهق يصل إلى 24 متر وهو طول الخلية الواحدة داخل الصومعة، حتى تلقيه فى فوهتها من الأعلى حتى تمتلئ عن أخرها، ويتعرض القمح إلى عملية تهوية وتبريد ويتم بعدها حفظه لفترة تصل إلى 6 أشهر دون أى تغير، لافتا إلى أن كل فترة يتم سحب عينات من القمح داخل الصومعة لتحليلها ومعرفة طرق تخزينها ، وان صومعة مركز طامية من أكبر الصوامع التى تستقبل الأقماح في الفيوم وتحفظ القمح بطريقة علمية سليمه و آمنة .