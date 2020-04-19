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محافظات

توريد 8584 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:21 م
محصول القمح
محصول القمح
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محمد الطحاوي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع مدير مديرية التموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة  وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين  احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.


وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف علي مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.


أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتي اليوم بلغت  8584 طن و 419 كيلو قمح  ، لافتًا إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 3817 طن و 318كيلو قمح ، مشيرًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية  417 ألف  و822 فدان وأنه تم حصاد   23550فدان حتى الآن.


ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف ، مؤكدا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة

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