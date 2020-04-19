AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ 20 قرار إزالة بمراكز ديروط ومنفلوط والقوصية

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:25 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية
Advertisements
إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن اتخاذ إجراءات مشددة وتنفيذ القانون على جميع المخالفين والمتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإحالة جميع المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وأشار إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وجميع التعديات بجميع القرى والمراكز والأحياء، مشيرًا إلى استهداف حملة برئاسة المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة لإزالة المخالفات بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وتمكنت من تنفيذ 20 قرار إزالة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة ومخالفات البناء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ، وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

حيث ترأس السكرتير العام المساعد للمحافظة حملة لاستهداف إزالة المخالفات والتعديات بمراكز الشمال بمشاركة المهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة ديروط ومدحت القاضب رئيس مركز ومدينة منفلوط وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية واستهدفت إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع قرى المراكز والأحياء وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين الالتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات إزالة لمخالفات البناء وتنفيذ 21 قرارا بمركزي ديروط والقوصية

محافظ أسيوط يترأس حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمركز الفتح

تنفيذ 50 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

محافظ أسيوط: تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي

محافظ أسيوط يترأس حملة لتنفيذ 6 قرارات إزالة مخالفات بناء وتعديات بحى غرب

حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات في أسيوط

ترشيحاتنا

حسني عبد ربه يوجه نصيحة لـ حسام عاشور ويكشف رأيه في رحيل أحمد فتحي عن الأهلي.. فيديو

في عيد ميلاد شيري عادل.. حقيقة فستانها الشفاف

الجوازات السعودية تفرض غرامة مالية على المواطنين في هذه الحالة

جاءت الإسعاف وبكى الجميع.. حكاية لينا وأمها مع فيروس كورونا بالدقهلية

حكم السجود بغير سبب.. دار الإفتاء ترد

مطار القاهرة يستقبل المجموعة الثانية العائدة من واشنطن بعد خروج أفرادها من عزل مرسى علم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختاري الناشفة.. 3 علامات لـ الفسيخ والرنجة الصحية

معرض أونلاين في البيت.. فيروز 5 أعوام تتبرع بثمن رسوماتها البريئة لمواجهة كورونا

للدايت والمناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الخضار على الريق