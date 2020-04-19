تنفيذ 20 قرار إزالة بمراكز ديروط ومنفلوط والقوصية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن اتخاذ إجراءات مشددة وتنفيذ القانون على جميع المخالفين والمتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإحالة جميع المخالفات إلى النيابة العسكرية.





وأشار إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وجميع التعديات بجميع القرى والمراكز والأحياء، مشيرًا إلى استهداف حملة برئاسة المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة لإزالة المخالفات بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وتمكنت من تنفيذ 20 قرار إزالة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة ومخالفات البناء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ، وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.





حيث ترأس السكرتير العام المساعد للمحافظة حملة لاستهداف إزالة المخالفات والتعديات بمراكز الشمال بمشاركة المهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة ديروط ومدحت القاضب رئيس مركز ومدينة منفلوط وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية واستهدفت إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع قرى المراكز والأحياء وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.



