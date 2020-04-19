الجوازات السعودية تفرض غرامة مالية على المواطنين في هذه الحالة

أكدت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، اليوم الأحد، أنه يتم فرض 1000 ريالًا غرامة في حال عدم المغادرة خلال 60 يومًا من صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين بالمملكة.





جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين وصل إلى حساب الجوازات عبر موقع تويتر جاء فيه: "تم إصدار تأشيرة خروج نهائي وتم حظر السفر.. وعند إلغاء التأشيرة النظام لم يسمح لي بإلغائها فهل هناك مخالفة في حالة انتهاء تأشيرة الخروج النهائي ولم أخرج من المملكة".





وأوضح حساب الجوازات في رده أنه ‎‎في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يومًا تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.



