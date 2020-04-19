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محافظات

وفد من محافظة شمال سيناء لتهنئة المسيحيين

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:24 م
وفد من محافظة شمال
وفد من محافظة شمال سيناء لتهنئة المسيحيين
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احمد صالح
ترأس الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وفدا ضم قائد تأمين قطاع العريش، والشيخ محمد يونس مدير عام الأوقاف، والشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية.. لزيارة مطرانية شمال سيناء بضاحية السلام بالعريش، وذلك للتهنئة بعيد القيامة المجيد.. حيث كان فى استقبالهم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وبعض القساوسة ورجال الدين المسيحى، وذلك وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

وقال المحافظ، إن مصر كلها تحتفل به، وأن الكثير من قيادات وأبناء المحافظة كان بودهم المشاركة فى التهنئة.. إلا أن الإجراءات بسبب كورونا قد حالت دون ذلك.

وأكد المحافظ، على وحدة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه، وأن سيناء أرض مقدسة عبرها عدد كبير من الأنبياء.. كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة، وأن العريش كانت أول من دخلها الإسلام وانتشر منها إلى باقى محافظات مصر والعالم.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يضع نصب عينيه الشعب المصرى كله، ويشيد به العالم فى التنمية والأمن والاستقرار.. فضلا عن حسن تعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا التى تأثر بها العالم أجمع.

وأعلن المحافظ أنه يضع نصب عينيه توجيهات السيد الرئيس بتنمية وتعمير سيناء، وسنجد ثمار وآثار ذلك في المدى القريب.

ومن جانبه.. أكد الأنبا قزمان على العلاقات الطيبة وعلاقات الود والمحبة بين كل المصريين من المسلمين والأقباط على أرض مصر.. مشيرا إلى أن كلا من الدين الاسلامى والمسيحى يحضان على المحبة والسلام.. متمنيا أن يعم الاستقرار ويسود الأمن جميع أرجاء المعمورة وجميع ربوع مصر وخاصة شمال سيناء لأنها غالية على قلوب المصريين.

وأعلن أن مصر أرض مباركة.. حيث ذكرت فى الإنجيل 500 مرة فى العهدين الديم والجديد، وأن أرض شمال سيناء كانت أول من استقبل العائلة المقدسة.

ووجه الأنبا قزمان الشكر إلى السيد الرئيس لحرصه على مصالح الشعب المصرى وقيادة التنمية والاستقرار فى ظل ظروف صعبة ، والى السيد المحافظ وقيادات الدين الاسلامى الذين حرصوا على مشاركتهم الاحتفال بالعيد بالرغم من الظروف الحالية .. كما وجه الشكر والتحية الى القيادات الأمنية وعلى رأسها القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار فى كافة ربوع مصر وعلى رأسها شمال سيناء.

ومن جانبه.. قدم الشيخ محمد يونس مدير عام الأوقاف التهنئة للاخوة الأقباط بمناسبة عيد لقيامة المجيد.. مشيرا الى أن الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه جسد واحد يتألم لآلام بعضه البعض ويفرح لفرحه، ويسعى الى مشاركة كل منهم للآخر فى جميع المناسبات.

وأضاف الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية في شمال سيناء أن جميع الأديان تحض على السلام والأمن، وأن مصر هى بلد التسامح والمحبة للجميع.. كما أن الدين الإسلامى يدعو إلى التسامح والحب بين البشر والعمل من أجل الخير للجميع.

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