ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا بالسعودية.. وبيان مهم من كبار العلماء للمسلمين بشأن شهر رمضان.. أبرز أخبار المملكة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والملفات المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.









علنت وزارة الصحة السعودية تسجيل ارتفاعا غير مسبوق في حالات الإصابة بكورونا، لافتة إلى ارتفاعها بواقع 1132 حالة جديدة .





وقالت الوزارة إن هذه الإصابات تم تسجيلها خلال 24 ساعة فقط ، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة بكورونا في المملكة إلى 8274 .







كبار العلماء بالسعودية لـ المسلمين: صلوا فروض رمضان في بيوتكم والتزموا بالإجراءات الاحترازية

أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بالمملكة العربية السعودية ، بيانا أوصت فيه جميع المسلمين بالاستعداد لشهر رمضان مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية عند أداء العبادات بأنواعها.













وجهت السلطات المحلية في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ببدء تنفيذ مشروعي تطوير غارَي «حراء وثور» في المدينة المقدسة، بحسب إعلام رسمي.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية السبت، في بيان، أن التوجيه الذي جاء بصيغة «عاجلة»، يهدف للاستفادة من قرار منع التجول، للبدء في تنفيذ المشروعين وسرعة إنجازهما، على خلفية الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.













يتم إعادة تطوير غاري حراء وثور في مكة المكرمة الموقعين اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام









دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء الخميس المقبل.





اتخذت المملكة العربية السعودية مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية اليوم السبت، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.





وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه سيتم تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي ( الفيصلية ، الفاضلية ) في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.









ألقت قوات الأمن بالعاصمة السعودية الرياض، القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو في مخالفة لأمر منع التجول والقيادة بطريقة متهورة داخل حي سكني، فضلًا عن إثارتهما الرعب داخل الحي بإطلاق أعيرةٍ ناريةٍ في الهواء متباهييْن بذلك من خلال التصوير والنشر.













شف وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، حمد آل الشيخ، تفاصيل قرار نقل طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية.





وقال وزير التعليم فى لقاء مع فضائية "الإخبارية"، إن أبرز ملامح القرار الصادر اليوم هو نجاح جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية دون استثناء.













تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.













منذ أن بدأ المسعف السعودي عبد الله الغامدي، عمله في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)، طرأت على حياته الاجتماعية عدة تغيّرات. وروى الغامدي، تفاصيل التغيير الذي طرأ على حياته الاجتماعية لوسائل إعلام سعودية.











