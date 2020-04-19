لمواجهة التجمعات.. غلق طريق البلاجات بالإسماعيلية.. والإعلان عن بديل





وأكد مدير الأمن أن غلق الطريق، جاء في إطار حرص الدولة علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وحرصا منها علي سلامة المواطنين وذلك منعا لتواجد أى شكل من أشكال تجمعات المواطنين وتفاديا لتداعيات فيروس " كورونا" المستجد.





وأضاف المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية أنه تقرر تكثيف التواجد الأمنى على تلك الطرق مع التأكيد على الغلق التام لجميع الشواطئ والحدائق العامة والأندية.

أعلن اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية أنه تقرر اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الغد الأثنين وحتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء ٢١ أبريل، الغلق التام لطرق البلاجات ونمرة٦ وكورنيش كارفور تماما، واستخدام طريق أبو عطوة بديلا.