عيد القيامة.. حسب الله: البابا تواضروس يحظى بمكانة مرموقة فى قلوب المصريين

توجه الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى بالتهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الأخوة الأقباط ولجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، متمنيا للجميع أياما سعيدة طيبة وللوطن الخير والنماء والامن والاستقرار.





وقال صلاح حسب الله فى بيان صحفى، ان قداسة البابا تواضروس الثانى بحكمته ومواقفه التاريخية كان من اهم الأسباب فى فى العلاقة الطيبة بين النسيج الوطنى المصرى ووقوف جميع المصريين يدا واحدة وصفا واحدا خلف القيادة للرئيس عبد الفتاح السيسى والنجاح فى مواجهة جميع المؤامرات والتحديات التى كانت تواجه مصر وفى مقدمتها اللعبة الخسيسة لقوى الشر والظلام والارهاب على أوتار الوحدة الوطنية والتى تأكد العالم كله ان قداسة البابا تواضروس الثانى يحظى بمكانة كبيرة ومرموقة داخل قلوب وعقول كل المصريين.





وأضاف صلاح حسب الله إن مواقف البابا تواضرس الوطنية هى التى حافظت على وحدة النسيج الوطني لاسيما ان مصر مرت بكبوات كثيرة من جانب قوى الشر التى حاولت زرع الفتنة الطائفية وقداسة البابا تصدى لها بحكمتة ووطنيته التى تغلبت على كل شئ.





وأكد أن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين ان البابا تواضروس الثانى يذوب حبا وعشقا لمصر وشعبها وانه حائط الصد المنيع لافشال اى مؤامرات تهدف الى المساس من قريب او بعيد بوحدة وتماسك كل المصريين.