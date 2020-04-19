AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عيد القيامة.. حسب الله: البابا تواضروس يحظى بمكانة مرموقة فى قلوب المصريين

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:51 م
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
Advertisements
ماجدة بدوى
توجه الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى بالتهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الأخوة الأقباط  ولجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، متمنيا للجميع أياما سعيدة طيبة وللوطن الخير والنماء والامن والاستقرار.

وقال صلاح حسب الله فى بيان صحفى، ان قداسة البابا تواضروس الثانى بحكمته ومواقفه التاريخية كان من اهم الأسباب فى فى العلاقة الطيبة بين النسيج الوطنى المصرى ووقوف جميع المصريين يدا واحدة وصفا واحدا خلف القيادة للرئيس عبد الفتاح السيسى والنجاح فى مواجهة جميع المؤامرات والتحديات التى كانت تواجه مصر وفى مقدمتها اللعبة الخسيسة لقوى الشر والظلام والارهاب على أوتار الوحدة الوطنية والتى تأكد العالم كله ان قداسة البابا تواضروس الثانى يحظى بمكانة كبيرة ومرموقة داخل قلوب وعقول كل المصريين.

وأضاف صلاح حسب الله إن مواقف البابا تواضرس الوطنية هى التى حافظت على وحدة النسيج الوطني لاسيما ان مصر مرت بكبوات كثيرة من جانب قوى الشر التى حاولت زرع الفتنة الطائفية وقداسة البابا تصدى لها بحكمتة ووطنيته التى تغلبت على كل شئ.

وأكد أن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين ان البابا تواضروس الثانى يذوب حبا وعشقا لمصر وشعبها وانه حائط الصد المنيع لافشال اى مؤامرات تهدف الى المساس من قريب او بعيد بوحدة وتماسك كل المصريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة.. ويؤكد: العيد الحقيقي سلامة المصريين جميعًا من كل داء

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والأقباط بـ عيد القيامة

يحظى بمكانة مرموقة في القلوب.. حسب الله يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

السيسى يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة ويشيد بقوة الروابط بين أبناء مصر

استقلال الصحافة تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

أمين مسعود يهنئ البابا تواضروس بـ عيد القيامة

ترشيحاتنا

بعد مرور 33 يوما على إصابته بكورونا.. ظهور جديد لـ ادريس البا في حفل الصحة العالمية

جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء بالحى الثامن وإحالة المتهمين للنيابة العسكرية

الإمارات أول دول عربية تحوز على دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

الإفتاء تحسم الجدل: الخوف من كورونا ليس مسوغًا للإفطار

اختاري الناشفة.. 3 علامات لـ الفسيخ والرنجة الصحية

5 خطوات لإضافة خدمة التنقل بين المحافظات والأحياء بالسعودية.. تعرف عليها

AdvertisementS

مدبولي يُطالب بالإسراع في معدلات التنفيذ بمبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية

أخبار الرياضة .. رحيل مرتضى عن الزمالك.. وتجديد تعاقد كارتيرون.. وفايلر يرفض كينو

بينهم 26 مصريا.. الكويت تسجل 164 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ فيروس كورونا

بشائر الحكومة للمصريين أول يوليو.. حافز إضافى 150 شهريا كحد أدنى للموظفين

الإمارات أول دول عربية تحوز على دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

بتمويل أمريكي.. شاهد أول الصور لمعمل ووهان السري.. وقفل 3 فيروسات مكسور

جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء بالحى الثامن وإحالة المتهمين للنيابة العسكرية

وزير التعليم يرد على الأهالي المطالبين بإلغاء أبحاث طلاب المدارس: طلبكم غير منطقي

بعد غيابها عن عقد القران.. ماذا قالت والدة ياسمين صبري؟

محمد أبو العينين يعلن المساهمة بـ78 مليون جنيه للتعاون مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا

وصلت إلى الرقم صفر رسميا .. كيف تخلصت أول دولة عربية من كورونا؟

هل يصح الاغتسال من الجنابة بدون وصول الماء إلى الشعر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قال أهالي نجريج عن مساعدات محمد صلاح بسبب كورونا؟

تخلصك من الأملاح .. 7 فواكه لا غنى عنها في شم النسيم

بعد مرور 33 يوما على إصابته بكورونا.. ظهور جديد لـ ادريس البا في حفل الصحة العالمية