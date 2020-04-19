إسلام الشافعي يكتب: مصر.. وأزمة الغذاء العالمية

تزخر وسائل الإعلام العالمية حاليا بالتحذيرات، من اتجاه العالم نحو أزمة غذاء جديدة.. وهو التحذير الذي أعلنته أيضا منظمات التجارة والصحة والفاو في بيان مشترك.. ويرجع توقع تلك الأزمة إلى 3 أسباب رئيسية.. تراجع قوة العمل في القطاع الزراعي والغذائي.. تباطؤ حركة التجارة والنقل الدولية.. وأخيرا وقف تصدير الدول المنتجة لإنتاجها من الغذاء.. تحسبا للاحتياج المحلي.





تشير التوقعات إلى أن الأزمة ستضرب جميع دول العالم.. وإن كان ذلك بنسب متفاوتة.. إلا أن الدول التي تعتمد في غذائها على الاستيراد ستكون الأكثر معاناة.





ورغم ذلك لا يزال وضع الأمن الغذائي في مصر مطمئنا.. وأبعد ما يكون عن تلك الأزمة في المدى القصير.. بعد أن أعلن وزير التموين أن مخزون الغذاء الاستيراتيجي يغطي احتياجات المصريين.. لمدد تتراوح بين 6 و8 أشهر.





لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن.. ماذا لو امتدت الأزمة وآثارها لأكثر من ذلك؟!.





أُدرك أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات الضرورية في مثل تلك المواقف كما هو مفترض.. والمفترض أيضا أن وقف تصدير السلع الغذائية من بين تلك الإجراءات، تحسبا لما هو قادم.





ويستدعي ذلك الظرف للذاكرة مكانة مصر القديمة كـ"أم الدنيا".. حيث كان العالم بأكمله يلجأ إليها في مثل تلك الأزمات والمجاعات.. وهذا ما يدفعني للدعوة للبحث عن حلول سريعة.. وتفكير خارج الصندوق.. لمواجهة تلك الأزمة.. لا أدّعي أن لي أي علاقة بالزراعة.. لكنني أتصور أن تكون هناك خطط عاجلة لزراعة المحاصيل الهامة على كافة الأراضي القابلة للزراعة.. و أن يخرج لنا الخبراء في هذا المجال محاصيل بديلة أكثر إنتاجية ومناسبة.. باختصار، آن الأوان لفتح أدراج ومخازن مركز البحوث الزراعية.. والاستفادة مما فيها.. أو بمعنى آخر فتح الأبواب للعقول النابهة في هذا المجال.. وعمل مجلس جاد للأمن الغذائي للاستفادة من كل التجارب.. يمتلك الصلاحيات ويحسن استغلال الموارد.. و يكون منفتحا على كافة الاقتراحات والآراء.. بدءا من المزارعين وحتى طلاب كليات الزراعة.. والهدف، تحقيق شبه اكتفاء ذاتي من الغذاء في تلك الأشهر القليلة.. "هدف شبه مستحيل".. لكن إن لم نتصدى له فلماذا نحن مصريون..!



