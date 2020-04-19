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محافظ الشرقية: تعاملنا مع 460 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:02 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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آيات أحمد
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم استرداد الاراضى الزراعية التى كان متعدى عليها، لافتًا إلى أن المحافظة كان بها حوالى 570 حالة تعد على الاراضى وتم استرداد 460 حالة منها.


وأضاف محافظ الشرقية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، ان يومى 17 و18و19 ابريل لم يحدث اى تعديات على الاراضى الزراعية مما يؤكد على نجاح جملة استرداد الأراضى.

وتابع أن كل الشواطئ والقطاعات مغلقة تمامًا غدًا الاثنين، وارشاد المواطنين بعدم الخروج والتجمع فى المتنزهات والحدائق حفاظًا على صحتهم.

وأكد أنه يتم فض بعض السويقات التى تم انشائها  حفاظًا على المواطنين وصحتهم وذلك بالتنسيق مع مدير الأمن لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية. 

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