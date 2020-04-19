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محافظات

"طمنى عليك" مبادرة بالشرقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ..تفاصيل

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

الشراقوة أهل كرم عبارة دائما ما يتم استخدامها للتعبير عن جود أبناء المحافظة وكرمهم وأعطائهم الدروس في ضرورة مساعده المحتاج والوقوف بجانب الدولة في جميع قراراتها ،فيما ظهرت أثار تلك العبارة واضحة عندما قرر أحد أبناء المحافظة أطلاق مبادرة للمساعدة في توفير المواد الغذائية للأسر المتضررة من القرارات التي أتخذتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لمواجهة أنتشار فيروس كورونا المستجد.

 

 

"سامح المصري" ابن محافظة الشرقية وصاحب مبادرة "طمني عليك" والتي تهدف الي تحقيق الاكتفاء و توفير المواد الغذائية و الأطعمة، إلى جانب التوعية بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

 فيما حرص موقع "صدي البلد" علي التعرف علي تلك المبادرة وأهم أهدافها وكيفية قيامهم بمساعدة المحتاج من أبناء الشرقية، حيث أكد "سامح المصري" أن الفكرة بدأت بمجموعة من الأصدقاء، الذين رأوا أن العالم يواجه أزمة حقيقية بانتشار فيروس كورونا، وبدخول الفيروس مصر، كان لزاما عليهم نشر الوعى والتوعية بين الأهالى، والحد من الشائعات وتصحيحها.

 

وأضاف "المصرى"، أنه تم فتح الباب للمتطوعين، وتم اختيار " قائد " فى كل منطقة او قرية، ليكون ذراع المبادرة فيها، وبالفعل تم البدء بتنظيم لقاءات توعية، بالأضافة الي النزول الي للقري والحديث مع الأئمة و الأهالى للتوعية بضرورة غلق المساجد، و كيفية التعامل خلال الأزمة.

 

واستكمل "المصري" أنه بالإضافة إلى ذلك قام الشباب بالتواجد بمحيط ماكينات الصرف الآلى، وتعقيم المتوافدين عليها، للحد من إنتشار افيروس كورونا المستجد، ولم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن بدأ شباب المبادرة بحصر الأسر الأكثر تضررا، و حصر العمالة الغير مستقرة وغير منتظمة، و تم الدفع بفرق من المتطوعين، لعمل أبحاث ميدانية، للأسر كل فى منطقته السكنية، وتم تصنيف الأسر المتضررة تدريجيا من الأسوأ للأقل سوء، و بالوصول لعدد 100 حالة، تم فتح باب التبرع " اللا مادى"، عن طريق فتح أبواب التكفل بالأسر المحتاجة، أو توفير مواد غذائية.

 

وأشار "المصرى" الي ان "كريم فودة" وهو أحد شركاءه فى تأسيس المبادرة، تكفل بإطعام أول 100 أسرة، كما بادر عدد من الأهالى بالتكفل بإطعام باقى الأسر، حيث تكفل شباب شارع فاروق بمدينة الزقازيق، و أهالى مركزى فاقوس ومنيا القمح، بتوفير مساعدات غذائية، كما تكفلت مؤسسة " زواد " الخيرية بإطعام 100 أسرة أخرى من المتضررين.

 

واختتم سامح المصرى حديثه، بأن مبادرة " طمنى عليك " تعتبر مبادرة شاملة، بداية من مجابهة الشائعات، ونشر التوعية مروا بتوفير أدوات التعقيم والتطوع للتطهير و الحد من انتشار الفيروس، حتى إطعام المتضررين وتوفير الأغذية و المساعدات اللازمة لهم.

"طمنى عليك" مبادرة بالشرقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ..تفاصيل
"طمنى عليك" مبادرة بالشرقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ..تفاصيل
"طمنى عليك" مبادرة بالشرقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ..تفاصيل
"طمنى عليك" مبادرة بالشرقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ..تفاصيل
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