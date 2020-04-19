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محافظات

حصاد 7070 فدانا وتجهيز 28 صومعة وشونة لعمليات توريد القمح

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن حصاد 7070 فدان قمح، مشيرا إلى استمرار أعمال حصاد القمح بنطاق المحافظة وتجهيز 28 صومعة وشونة بدائرة المحافظة لعمليات توريد القمح.

وأكد المحافظ أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 386705 أفدنة، وأن إجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح 28 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، مؤكدا أن تلك الشون كافية لاستيعاب الكمية المتوقع  توريدها هذا العام.

وكانت وزارة الزراعة قد حددت سعر القمح حسب درجات النظافة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22,5 هو 670 جنيها مصريا ودرجة 23 هو 685 جنيها مصريا ودرجة 23,5 هو 700 جنيه مصرى.

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