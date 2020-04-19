بريطانيا لا تنوي رفع القيود.. وجونسون يستعيد سيطرته على الحكومة بعد إصابته بكورونا

أكد وزير بريطاني، اليوم الأحد، أن الحكومة البريطانية لا تعتزم رفع أو حتى مجرد تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا في الوقت الحالي.





وفي سياق المتصل، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم، الأحد، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد استعاد سيطرته وأصبح على رأس كل المهام في البلاد، كما أنه يعطي توجيهات للوزراء من مقره الريفي بتشيكرز في محاولة لقيادة المملكة المتحدة للخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يخطط رئيس الوزراء البريطاني، الذي يتعافى حاليا من اصابته بفيروس كورونا في مقر الاستراحة الحكومي، أن يتولى إدارة البلاد بدوام كامل قبل 11مايو الموعد المقرر لانتهاء الإغلاق.





وقد كشفت مصادر مطلعة أن جونسون يصدر أوامره إلى وزير الخارجية الأول دومينيك راب، الذي ينوب عنه في الأماكن العامة، بالإضافة إلى كبار مستشاري داونينج ستريت من خلال سلسلة من المكالمات، مشيرة إلى أنه قد يعدد إلى القيادة في الأيام القليلة المقبلة.





ويواجه وزراء الحكومة البريطانية انتقادات لقراراتهم في غياب رئيس الوزراء، وكان أبرزها نقص معدات الحماية الشخصية لأولئك الذين يعملون على الخط الأمامي للفيروس.





وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "صندي تليجراف" أن جونسون عقد اجتماعًا استمر ثلاث ساعات مع وزير الخارجية يوم الجمعة إلى جانب كبير المستشارين دومينيك كامينجز ومدير الاتصالات لي كين .





ولم يُعرف بعد متى سيعود رئيس الوزراء بشكل كامل لواجباته لكن مصدرا قال لصحيفة "ذا صن": 'لن أتفاجأ إذا عاد جونسون قبل نهاية الأسبوع المقبل".