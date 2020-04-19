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محافظات

المدينة الجامعية بطنطا تستقبل 6 حالات مصابة بكورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:23 م
المدينة الجامعية
المدينة الجامعية بطنطا تستقبل 6 حالات مصابة بكورونا
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أحمد على

شهدت المدينة الجامعية  بقرية سبرباي بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم استقبال 6 مصابين بعدوي وباء فيروس كورونا


حيث تم نقلهم بواسطه 3 سيارات إسعاف لنقلهم من مستشفي العزل بكفر الزيات عقب البدء فى تحسن حالتهم الصحية واستكمالا لمراحل علاجهم  .


وأفاد مسؤول طبي في مديرية الصحة بالغربية، أن كافة  سيارات الإسعاف نقلت صباح اليوم، الأحد، 6 حالات من مستشفى عزل كفر الزيات إلى المدينة الجامعية في طنطا، وذلك بعد أن تم أخذ عينة منهم وتبين سلبياتها، وحالتهم الصحية تحسنت، ويتم متابعتهم حاليا من الفريق الطبي.


فى المقابل أكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة أنه باشر أليات الدفع بفرق مكافحة العدوي ومسئولي إدارة التثقيف الصحي بنطاق قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة للوقاية من أخطار تفشي عدوي الوباء عقب ظهور ما يقرب من 39 مصاب .


المدينة الجامعية بطنطا تستقبل 6 حالات مصابة بكورونا
المدينة الجامعية بطنطا تستقبل 6 حالات مصابة بكورونا
المدينة الجامعية بطنطا تستقبل 6 حالات مصابة بكورونا
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